Tragédia que chocou o mundo: documentário da Netflix relembra o naufrágio do Costa Concordia

A Netflix estreia o documentário Naufrágio: O Pesadelo do Costa Concordia, produção que revisita um dos acidentes marítimos mais marcantes do século XXI. O longa reconstrói, por meio de imagens de arquivo, depoimentos de sobreviventes, especialistas e integrantes das equipes de resgate, os acontecimentos da noite de 13 de janeiro de 2012, quando o luxuoso navio Costa Concordia naufragou próximo à ilha de Giglio, na Itália. A produção também analisa as decisões tomadas durante a emergência e o impacto humano de uma tragédia que deixou marcas profundas na história da navegação.

Na noite do acidente, o Costa Concordia transportava mais de 4.200 pessoas entre passageiros e tripulantes. Durante uma manobra conhecida como “saudação”, realizada para aproximar o navio da costa, a embarcação atingiu uma formação rochosa que abriu uma enorme fenda em seu casco. A água invadiu rapidamente os compartimentos inferiores, provocando uma perda de estabilidade que culminou no tombamento parcial do navio. O acidente resultou na morte de 32 pessoas e deu início a uma operação de resgate complexa, marcada por momentos de tensão, falhas de comunicação e dificuldades na evacuação dos passageiros.

Além de reconstruir os fatos, o documentário dedica atenção especial à atuação do capitão Francesco Schettino, cuja conduta foi alvo de críticas em todo o mundo. As investigações concluíram que erros humanos tiveram papel decisivo na tragédia, desde a decisão de alterar a rota até a demora para ordenar a evacuação completa do navio. Schettino foi posteriormente condenado pela Justiça italiana por homicídio culposo múltiplo, naufrágio e abandono de embarcação, tornando-se um dos personagens mais controversos da história marítima recente.

Mais de uma década após o desastre, o naufrágio do Costa Concordia continua sendo lembrado como um símbolo das consequências de decisões equivocadas em situações de alto risco. O documentário da Netflix busca não apenas recontar a cronologia dos acontecimentos, mas também dar voz às vítimas e aos sobreviventes, mostrando como aquela noite mudou