Netflix divulga trailer da 4ª temporada de ‘O Mundo Sombrio de Sabrina’; assista

Série foi cancelada em julho e nova temporada deve estrear em 31 de dezembro; nas imagens, Sabrina surge se preparando para uma batalha

Reprodução/YouTube O trailer da última temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina foi anunciado nesta segunda-feira, 26



A Netflix revelou nesta segunda-feira, 26, o trailer da quarta temporada de “O Mundo de Sombrio de Sabrina”. A produção foi cancelada pela plataforma de streaming em julho. Estrelada por Kiernan Shipka (“Mad Men”), a série reviveu o clássico da TV “Sabrina, Aprendiz de Feiticeira”, que tinha Melissa Joan Hart como protagonista.

No trailer, a bruxa está se preparando para uma batalha e conta com os demais atores da série que retornam para os episódios finais. O cancelamento da produção pegou os fãs de surpresa – já que a série teve uma boa aceitação de público e foi assunto nas redes sociais. A quarta e última temporada de “O Mundo de Sombrio de Sabrina” estreia no dia 31 de dezembro na Netflix.