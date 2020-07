Veja as principais novidades que chegam à Netflix em agosto

Lista reúne os melhores filmes e séries que estreiam no catálogo da plataforma no mês que vem

Divulgação A série 'Cobra Kai' terá duas temporadas adicionadas na Netflix



Muitas novidades estreiam no catálogo da Netflix em agosto. Entre os destaques, estão as séries “Mundo Mistério”, com Felipe Castanhari, “3%” e “Lucifer”. “Cobra Kai”, a continuação de “Karate Kid” em formato de série, também será adicionado ao catálogo com uma temporada inédita. Já entre os filmes, “Unbreakable Kimmy Schmidt” retorna com uma produção interativa, Rodrigo Santoro e Jamie Foxx estrelam a ação “Power” e mais clássicos de Hollywood estarão disponíveis a partir de 1º de agosto. Veja abaixo as principais novidades.

Séries

Mundo Mistério – 4 de agosto

O youtuber e apresentador Felipe Castanhari explora enigmas da história e da ciência com seus colegas de laboratório. Juntos, eles usam humor e experiências científicas para responder perguntas como “O que acontece no Triângulo das Bermudas?”, “É possível viajar no tempo?” e “Como eram os cães pré-históricos?”. Cada episódio teve a consultoria de especialistas como professores, médicos e pesquisadores.

3% (temporada 4) – 14 de agosto

Na última temporada desta série brasileira, o conflito entre a Concha e o Maralto está escancarado e uma guerra é iminente. Mas, enquanto o Processo 108 se inicia sob uma liderança nova e ainda mais agressiva, os integrantes da Concha são convidados para uma visita diplomática ao Maralto. A proposta de paz acaba sendo o pretexto para a destruição que definirá o futuro desse mundo dividido.

The Rain (temporada 3) – 6 de agosto

Anos após a chuva dizimar a população da Escandinávia, Simone e Rasmus se desentendem sobre como salvar a humanidade.

Lucifer (temporada 5) – 21 de agosto

Lucifer faz um retorno triunfal, Chloe repensa o amor, Ella finalmente encontra um cara legal e Amenadiel se adapta à paternidade na quinta temporada da série.

Cobra Kai (temporadas 1 e 2) – 28 de agosto

Trinta anos depois, a rivalidade entre Johnny e Daniel ressurge. Ralph Macchio e William Zabka voltam a seus papéis marcantes nesta continuação de Karatê Kid.

Filmes

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy X Reverendo – 5 de agosto

Um especial interativo da Kimmy! Ela vai se casar, mas antes precisa acabar com o plano maligno do Reverendo. Agora é com você: o que ela deve fazer?

Power – 14 de agosto

Um ex-soldado, uma adolescente e um policial se encontram em Nova Orleans, Estados Unidos, durante a busca por uma perigosa pílula que dá superpoderes temporários a quem a toma. Com Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt, Dominique Fishback e Rodrigo Santoro.

Círculo de Fogo: A revolta – 13 de agosto

O filho de Stacker Pendercost, Jake, se une a um amigo piloto e uma hacker para enfrentar uma nova ameaça kaiju na batalha para salvar a humanidade.

No Coração do Mar – 1º de agosto

Nessa história real que inspirou Moby Dick, a tripulação de um navio baleeiro luta desesperadamente para sobreviver ao ataque de uma baleia gigante. Com Chris Hemsworth.

O Destino de uma Nação – 25 de agosto

Com a ameaça de invasão nazista, o recém-nomeado primeiro-ministro britânico Winston Churchill convoca um país a lutar pela própria sobrevivência. Com Gary Oldman, que venceu o Oscar de Melhor Ator por este filme.