‘O Rei da Internet’: filme sobre um dos maiores hackers do Brasil ganha data de estreia

Divulgação João Guilherme dá vida a um dos maiores hackeres da história do Brasil



A distribuidora Manequim Filmes divulgou o cartaz oficial e confirmou a estreia do longa ‘O Rei da Internet’ para o dia 14 de maio nos cinemas. Inspirado em uma história real, o filme acompanha a trajetória do jovem hacker brasileiro Daniel Nascimento, interpretado por João Guilherme.

Dirigido por Fabrício Bittar, conhecido por comédias como ‘Como Hackear Seu Chefe’ e ‘Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola’, o longa traz um tom de aventura dramática para contar como Daniel se tornou um dos hackers mais famosos do país ainda na adolescência. O roteiro é assinado pelo próprio diretor em parceria com Vinícius Perez.

Na história, o adolescente invade servidores nacionais e internacionais e acaba se envolvendo em uma organização criminosa que movimenta milhões de reais. Em meio à vida de luxo, festas e ostentação, ele também passa a ser alvo da primeira grande operação da Polícia Federal contra crimes virtuais no Brasil, tudo isso antes de completar 17 anos.

Além de João Guilherme no papel principal, o elenco conta com nomes conhecidos do público. Marcelo Serrado interpreta o mentor de Daniel e líder da quadrilha. Já Emílio de Mello e Bia Seidl vivem os pais do jovem hacker. A atriz Débora Ozório aparece como a namorada do protagonista. O time ainda inclui Adriano Garib, Kaik Pereira, Clarissa Muller, André Ramiro e Eri Johnson.

A trama também traz um toque de nostalgia ao retratar uma época em que os computadores ainda usavam disquetes e a palavra “hacker” começava a ganhar popularidade. Entre perseguições, motos, carros e festas, o filme mostra como a ascensão meteórica de um adolescente no mundo digital acabou chamando a atenção das autoridades.

Distribuído pela Manequim Filmes, selo da Vitrine Filmes, o longa é uma coprodução com Telecine e Clube Filmes. A produção propõe refletir sobre até onde um jovem pode ir quando tem acesso a muito dinheiro, poder e tecnologia, mas pouco juízo.