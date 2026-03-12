Onde assistir aos curtas indicados ao Oscar 2026

Guia completo com as plataformas de streaming e sinopses das principais produções da temporada

Martin Vorel/Wikimedia Commons A disputa deste ano trouxe uma variedade impressionante de estilos



As categorias de curtas-metragens (Animação, Live Action e Documentário) costumam apresentar algumas das narrativas mais inovadoras e emocionantes do cinema mundial. Muitas vezes ofuscados pelos longas, esses filmes oferecem experiências intensas em poucos minutos.

Se você está procurando onde assistir aos curtas indicados ao Oscar, preparamos um guia detalhado com os destaques da temporada recente e as plataformas onde eles estão disponíveis.

Resumo da temporada

A disputa deste ano trouxe uma variedade impressionante de estilos, desde animações surreais até documentários urgentes sobre questões sociais. A disponibilidade desses filmes varia entre grandes plataformas de streaming (como Netflix e Disney+), canais oficiais no YouTube (como The New Yorker) e serviços de aluguel digital (Vimeo e Apple TV).

Tradicionalmente, a coletânea completa dos indicados também é exibida nos cinemas selecionados e compilada pelo canal ShortsTV.

Destaques em live action

I’m Not a Robot

Esta produção de ficção científica aborda, com humor ácido e tensão, a nossa relação com a inteligência artificial e a burocracia moderna.

Enredo: A trama acompanha um protagonista que, após falhar repetidamente em testes de “CAPTCHA” (aqueles que pedem para identificar semáforos ou faixas de pedestre), começa a questionar sua própria humanidade e existência.

The Man Who Could Not Remain Silent

Vencedor da Palma de Ouro de curta-metragem em Cannes, este filme é um dos favoritos da crítica pela sua força histórica e moral.

Enredo: Baseado em fatos reais ocorridos em 1993, na Bósnia e Herzegovina. Um trem de passageiros é parado por forças paramilitares em uma operação de limpeza étnica. Enquanto a maioria permanece em silêncio por medo, um homem decide confrontar a violência.

The Last Ranger

Enredo: Focado na luta pela preservação ambiental, o filme narra a rotina de guardas florestais que arriscam suas vidas para proteger rinocerontes da extinção e de caçadores ilegais.

Destaques em animação

Beautiful Men

Uma animação que mistura humor e melancolia, explorando a masculinidade e a insegurança.

Enredo: Três irmãos calvos viajam para Istambul para realizar um transplante capilar. Presos em um hotel longe de casa, eles precisam lidar com suas inseguranças crescentes enquanto esperam o procedimento cicatrizar.

In the Shadow of the Cypress

Uma obra visualmente deslumbrante que trata de traumas e relações familiares.

Enredo: Um ex-capitão, sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático, vive isolado com sua filha em uma casa à beira-mar. A vida reclusa e difícil dos dois é transformada por um evento inesperado.

Yuck!

Enredo: Em um acampamento de verão, um garoto descobre que, ao beijar alguém, casais sentem um gosto ruim na boca. O filme usa essa premissa bizarra para explorar a sexualidade e o crescimento.

Destaques em documentário

The Only Girl in the Orchestra

Enredo: A história inspiradora de Orin O’Brien, que se tornou a primeira mulher a integrar a Filarmônica de Nova York, contratada pelo lendário Leonard Bernstein. O documentário explora os desafios de ser uma pioneira em um ambiente dominado por homens.

Death by Numbers

Enredo: Um olhar devastador sobre a violência armada, focado não apenas nas estatísticas, mas nas histórias humanas interrompidas pelos números.

Como e onde assistir aos curtas oficialmente

A distribuição dos curtas-metragens segue um padrão diferente dos longas. Aqui estão as melhores formas de encontrá-los legalmente:

1. ShortsTV

O canal ShortsTV é o distribuidor oficial dos curtas indicados ao Oscar. Eles costumam lançar pacotes (“Oscar Nominated Short Films”) que podem ser alugados no:

Google Play Filmes

Apple TV (iTunes)

Amazon Prime Video (Loja)

2. The New Yorker e The New York Times (Op-Docs)

Muitos curtas indicados na categoria Documentário e Live Action são produzidos ou adquiridos por veículos de imprensa.

Verifique os canais oficiais do YouTube dessas publicações, pois eles costumam disponibilizar os filmes gratuitamente durante a temporada de premiações.

3. Netflix e Disney+

Netflix: Costuma adquirir os direitos de documentários curtos de grande repercussão.

Costuma adquirir os direitos de documentários curtos de grande repercussão. Disney+: É a casa das produções da Pixar e Disney Animation, caso algum título do estúdio esteja na lista.

4. MUBI

Para os títulos mais artísticos, especialmente as animações e filmes estrangeiros de Live Action, a MUBI é uma plataforma essencial que frequentemente adiciona os indicados ao seu catálogo.

O legado da temporada

A safra atual de curtas-metragens reforça a tendência de usar formatos breves para discutir temas globais urgentes, como inteligência artificial, identidade e preservação histórica. Assistir a esses filmes é uma maneira rápida e profunda de entender as preocupações contemporâneas através das lentes de novos cineastas talentosos.