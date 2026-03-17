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Disney divulga trailer oficial do especial de 20 anos de ‘Hannah Montana’

O programa comemorativo estará disponível no Disney+, em 24 de março, mesma data em que a série estreou em 2006

  • Por Júlia Mano
  • 17/03/2026 19h04 - Atualizado em 17/03/2026 19h04
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Divulgação/Disney Pôster de divulgação de Hannah Montana: Especial de 20° Aniversário Miley Cyrus como Hannah Montana no especial de celebração de 20 anos

A Disney divulgou nesta terça-feira (17) o trailer oficial da celebração de 20 anos de “Hannah Montana”. O especial estará disponível no streaming Disney+ na segunda-feira, 24 de março, mesma data em que o seriado estreou no canal Disney Channel, em 2006.

Intitulado “Hannah Montana: Especial de 20º Aniversário”, o programa comemorativo foi gravado com uma plateia ao vivo. Em comunicado, o presidente da Disney Branded Television, Ayo Davis, disse que o objetivo do projeto é ser uma “carta de amor aos fãs”.

O especial traz uma entrevista exclusiva com Miley Cyrus. A artista deu vida à personagem Miley Stewart, uma adolescente que vivia uma vida dupla como a pop star Hannah Montana.

Com a mãe, Tish Cyrus-Purcell, e o pai, Billy Ray Cyrus, Miley relembrou diversos momentos dos anos em que trabalhou na franquia. Os cenários da sala de estar da casa de Malibu e o closet de Hannah Montana foram remontados para o especial. A artista ainda cantou músicas emblemáticas, como a abertura da série The Best of Both Worlds”.

“Saber que, depois de tantos anos, isso continua significando tanto para as pessoas me enche de orgulho. Este ‘Hannahversário’ é a minha forma de celebrar e agradecer aos fãs que estiveram ao meu lado durante 20 anos”, declarou Miley.

Com quatro temporadas, a série “Hannah Montana” ficou no ar de 2006 a 2011 e foi indicada ao Emmy. O seriado ainda rendeu 14 álbuns de platina e 18 de ouro, além de “Hannah Montana: O filme” e o filme-concerto “Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert”.

Assista ao trailer

 

 
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