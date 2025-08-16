Prestes a completar 96 anos, Fernanda Montenegro grava participação especial em nova série

Atriz integra o elenco da nova produção médica ‘Emergência 53’ e interpreta dona Laura, uma senhora espirituosa e cheia de vida, que contrasta com sua saúde fragilizada e sua fixação pela própria morte

Aos 95 anos, Fernanda Montenegro volta aos sets de filmagem para uma participação especial em Emergência 53, nova série médica da Globoplay produzida em parceria com a Conspiração, ainda sem data de estreia. A atriz interpreta Dona Laura, uma senhora espirituosa e cheia de vida, que contrasta com sua saúde fragilizada e sua fixação pela própria morte. Na trama, Dona Laura é mãe de Irene, interpretada por Yara de Novaes, chefe da Unidade 53, núcleo central da história. Mesmo debilitada, a personagem mantém hábitos como beber e fumar escondida da filha, com quem divide a casa. Dona Laura ainda se diverte com jogos de bingo e demonstra uma personalidade vibrante, marcada por sua vivência e leveza.

“É uma mulher que gosta de bingo, de beber, de fumar, tem bom caráter, uma alma positiva, uma mulher vivida e um personagem muito rico, muito bonito”, avaliou Fernanda Montenegro em comunicado. A série se propõe a mostrar os bastidores emocionais e profissionais dos atendimentos de emergência, focando não apenas nos resgates, mas nas vidas de médicos, enfermeiros e motoristas de ambulância. O elenco principal conta ainda com Valentina Herszage, Emilio Dantas, Heloisa Jorge, Ana Hikari, Raquel Villar, William Nascimento, Jaffar Bambirra e Emilio de Mello.