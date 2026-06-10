Rancho Dutton: Curiosidades dos bastidores do fenômeno que pode superar Yellowstone

A série pode se tornar o maior sucesso do Paramount+

Se alguém ainda tinha dúvidas de que o universo de Yellowstone continuaria forte após o fim da série original, Dutton Ranch chegou para provar exatamente o contrário. A nova produção acompanha os queridos Beth Dutton e Rip Wheeler em uma nova fase de suas vidas no Texas, mas o que era para ser apenas mais um spin-off rapidamente se transformou em um dos maiores sucessos da história do Paramount+.

Logo na primeira semana, a série alcançou impressionantes 12,9 milhões de visualizações globais, tornando-se a maior estreia de uma série original da história do Paramount+. O número superou produções gigantes do serviço e consolidou mais uma vez o poder da franquia criada por Taylor Sheridan. Além disso, os dois primeiros episódios atraíram cerca de 2,9 milhões de espectadores na exibição televisiva de estreia.

Mas os recordes são apenas parte da história.

Curiosidades sobre Dutton Ranch

Beth e Rip continuam sendo o coração da franquia

Um dos principais motivos para o sucesso da série é o retorno de Kelly Reilly e Cole Hauser. O casal se tornou um dos mais populares da televisão nos últimos anos e muitos fãs enxergam Dutton Ranch como uma verdadeira “sexta temporada” de Yellowstone. A percepção é tão forte que comunidades de fãs frequentemente descrevem a série como a continuação que o público queria após o final da produção original.

O calor do Texas virou um desafio real

As gravações foram muito mais difíceis do que parecem na tela. Cole Hauser revelou que enfrentou temperaturas de até 41°C (106°F) durante as filmagens. O calor intenso foi tão extremo que o ator teve dificuldade para manter o peso necessário para interpretar Rip. A produção ainda precisou lidar com tempestades de gelo e mudanças bruscas de clima.

O set foi invadido por dezenas de cascavéis

Como se o calor não bastasse, parte da equipe precisou abandonar uma locação após a descoberta de uma infestação de cobras cascavéis. Segundo relatos do elenco, havia dezenas delas espalhadas pela área de gravação, tornando impossível filmar algumas cenas durante a noite.

O sucesso pode superar o próprio Yellowstone

Com o desempenho da série, Rancho Dutton tem potencial para se tornar uma das produções mais importantes de todo o universo criado por Taylor Sheridan. Em apenas sete dias, a série ultrapassou marcas alcançadas por outros sucessos recentes da plataforma e assumiu o posto de maior lançamento original do streaming.

A mudança para o Texas deu um novo fôlego à franquia

Depois de anos acompanhando os Dutton em Montana, a transferência da história para o Texas trouxe novos cenários, conflitos e desafios. Muitos fãs destacaram justamente essa mudança como um dos fatores que ajudaram a renovar a fórmula sem perder a essência que tornou Yellowstone um fenômeno mundial.

Com números impressionantes, uma base de fãs extremamente fiel e personagens que continuam despertando paixão do público, Dutton Ranch já deixou claro que não é apenas mais um spin-off. A série chegou como herdeira legítima do império de Yellowstone e, pelo ritmo atual, pode se tornar um sucesso ainda maior do que muitos imaginavam.