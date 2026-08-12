Robert Downey Jr. pode receber US$ 100 milhões para interpretar Doutor Destino em ‘Vingadores’

O filme já é um dos lançamentos mais aguardados do ano

Voltar ao Universo Cinematográfico da Marvel não será pouca coisa para Robert Downey Jr. O ator, que marcou uma geração como Tony Stark, o Homem de Ferro, teria fechado um acordo milionário para retornar à franquia, desta vez na pele de um dos maiores vilões dos quadrinhos: Victor von Doom, o Doutor Destino.

Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, Downey Jr. deve receber cerca de US$ 100 milhões pelo novo acordo com a Marvel. O valor estaria relacionado principalmente às participações do ator em “Vingadores: Doomsday” e “Vingadores: Guerras Secretas”, além de possíveis bônus e outros benefícios previstos no contrato. A Marvel Studios e os representantes do ator, no entanto, não confirmaram oficialmente o valor.

O salário coloca Downey Jr. novamente entre os atores mais bem pagos da história do MCU. De acordo com os relatos, o contrato pode incluir remuneração adicional vinculada ao desempenho dos filmes nas bilheterias. Há ainda informações de que o acordo envolveria benefícios especiais, como transporte em jato particular e segurança pessoal.

A escalação chamou atenção justamente pela mudança radical de personagem. Durante mais de uma década, Robert Downey Jr. foi o rosto do MCU como Tony Stark, aparecendo em filmes como “Homem de Ferro”, “Os Vingadores”, “Guerra Infinita” e “Ultimato”.

Agora, o ator assume Victor von Doom, um personagem completamente diferente e considerado uma das maiores ameaças do universo Marvel. Os irmãos Joe e Anthony Russo, responsáveis por “Guerra Infinita” e “Ultimato”, retornam à direção de “Doomsday” e “Guerras Secretas”.

A escolha também representa uma das grandes apostas da Marvel para a nova fase do MCU. Depois da saída de Jonathan Majors e da mudança de planos envolvendo Kang, o estúdio colocou Doutor Destino no centro da história que conduzirá os próximos grandes eventos do universo cinematográfico.

O valor de US$ 100 milhões não necessariamente representa o teto dos ganhos de Downey Jr. Relatos apontam que o contrato pode permitir que o ator aumente significativamente sua remuneração caso os filmes atinjam determinadas metas de bilheteria. Em negociações anteriores, o astro já demonstrou ter um enorme poder de barganha com a Marvel graças ao sucesso de sua passagem pelo MCU.

“Vingadores: Doomsday” tem estreia prevista para 18 de dezembro de 2026, enquanto “Vingadores: Guerras Secretas” chegará aos cinemas em 17 de dezembro de 2027.