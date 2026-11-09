Russell Brand é condenado a mais de 10 anos de prisão por crimes sexuais

Ator foi considerado culpado de um caso de estupro e três de agressão sexual, ocorridos entre 1999 e 2009

As três vítimas que acusaram Brand no julgamento de 2026 conseguiram ainda o direito vitalício ao anonimato

Declarado culpado por crimes de estupro e agressão sexual na última quinta-feira (5), Russell Brand foi condenado a 10 anos e seis meses de prisão pelo juiz Joel Bennathan. Citando os testemunhos das três vítimas ouvidas, o magistrado ainda comentou que o comediante agiu com “arrogância impressionante” e que seus amigos teriam incentivado seus “comportamentos perigosos”.

“O que quer que as mulheres vistam, para onde forem ou seja lá o que bebam, elas ainda têm o direito de dizer ‘não’ e exigir justiça nas cortes quando predadores como você, Russell Brand, agem sem o consentimento delas”, concluiu Bennathan.

Após quatro semanas de julgamento no Reino Unido, Brand foi considerado culpado de um caso de estupro e três de agressão sexual, ocorridos entre 1999 e 2009, apesar de ter sido inocentado de outras três acusações. A polícia metropolitana do país confirma que o ator ainda está sendo investigado após novas acusações de estupro virem à tona.

As três vítimas que acusaram Brand no julgamento de 2026 conseguiram ainda o direito vitalício ao anonimato e se pronunciaram por trás de uma cortina após a sentença ser lida.

“Passei semanas em choque e perturbada. Fiquei extremamente revoltada e traumatizada. Não conseguia ter respeito por mim mesma, achei que fosse uma pessoa danificada e com medo de dar sinais que poderiam ser mal-interpretados”, disse uma das vítimas, que ainda comentou a suposta conversão religiosa de Brand. “Um leopardo pode mudar suas manchas, mas ele continuará sendo um leopardo.”

O episódio de estupro que condenou Brand ocorreu em 2009. A vítima afirmou que, de fato, iniciou relações sexuais vaginais com o ator após um encontro em sua casa, mas que, sem seu consentimento, ele iniciou sexo anal com ela. Mesmo após pedir para que ele parasse o ato, o crime continuou “por vários minutos”, com o ex-marido de Katy Perry encerrando o encontro e mandando-a “limpar a sujeira que fez”.

Os crimes de agressão sexual aconteceram entre 2004 e 2009. No primeiro, ele agarrou os seios de uma das vítimas em um bar. Em 2005, ele forçou uma das vítimas contra a parede e, forçando beijos, “agarrou agressivamente” diferentes partes de seu corpo. O caso de 2009 envolveu uma colega do ator, contra quem Brand forçou o rosto na altura das partes íntimas da mulher.

Brand encarava até 19 anos de prisão caso fosse considerado culpado das outras três acusações levantadas contra ele. O humorista ainda pode enfrentar novo julgamento, a depender das investigações ainda em andamento pela polícia britânica.