Russell Brand é condenado na Inglaterra por estupro e agressão sexual

O ator e humorista britânico Russell Brand foi condenado nesta quinta-feira (5) por um tribunal criminal de Londres por ter estuprado uma de suas fãs, que tinha 21 anos na época, e por ter agredido sexualmente outras três mulheres.

Brand, de 51 anos, vai tomar conhecimento de sua sentença na próxima segunda-feira (9) e foi colocado em prisão preventiva após a decisão do júri.

O juiz Joel Bennathan advertiu Brand de que ele poderá receber uma “pena de prisão considerável”.

Seis mulheres o acusavam de estupros e agressões sexuais cometidos entre 1999 e 2009, quando era um conhecido comediante de stand-up e apresentador de televisão.

O tribunal absolveu Brand de duas acusações de estupro e de uma de tentativa de agressão sexual.

Brand se declarou inocente de todas as acusações e respondeu em voz alta “não” quando seu advogado lhe perguntou se havia cometido os crimes dos quais era acusado.

As seis mulheres que o denunciaram prestaram depoimento durante o julgamento com júri, no Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres.

Durante o julgamento, a Promotoria descreveu Russell Brand como um predador sexual “implacável, calculista e manipulador”.

Após a divulgação do veredicto, a Polícia Metropolitana de Londres prestou homenagem à “extraordinária coragem, força e determinação das mulheres que se apresentaram e denunciaram o que havia acontecido com elas”.

“Brand usou sua influência, sua posição e sua fama para se aproveitar das mulheres e cometer crimes sexuais contra elas. À medida que sua notoriedade aumentava, também crescia sua sensação de que tudo lhe era permitido”, declarou em comunicado o superintendente de investigação da Polícia Metropolitana, Andy Furphy.

Durante o julgamento, veio à tona que Brand também foi acusado de estuprar outras duas mulheres, uma das quais tinha 16 anos na época dos fatos denunciados. Portanto, ele poderá enfrentar novos processos criminais.

Brand, que foi casado por um breve período com a estrela pop Katy Perry. É atualmente um guru conservador, com milhões de seguidores nas redes sociais.