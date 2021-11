Série do boneco ‘Chucky’ é renovada para a segunda temporada

Produção teve grande audiência nos Estados Unidos na primeira temporada e mostra o boneco assassino em nova história

Divulgação/Star+/27.10.2021 Na série, Chucky se aproxima de adolescente homossexual que sofre bullying



A série ‘Chucky‘, que traz o ‘boneco assassino’ dos filmes de terror em mais histórias, foi renovada para a segunda temporada pelo canal pago dos Estados Unidos SyFy. No Brasil, a produção está disponível no serviço de streaming Star+, da Disney. Os novos episódios devem começar a chegar em 2022 e uma data oficial para a estreia deve ser anunciada em breve. “Estamos empolgados em começar a puxar as amarras de uma segunda temporada de caos de fantoches com Chucky. Muito obrigado aos nossos parceiros nos EUA, Syfy e USA, pelo incrível apoio e orientação para trazer Chucky para a telinha, maior do que nunca. E para os fãs, Chucky envia seus agradecimentos ainda eternos e uma mensagem: ‘Isso não acabou, nem de longe. É melhor você se cuidar em 2022!”, disse o produtor executivo e criador da franquia, Don Mancini, em um comunicado oficial enviado à imprensa. Na série, Chucky se torna próximo de Jake (Zackary Arthur), um adolescente homossexual que sofre bullying na escola e da família, e embora o garoto não seja morto, corpos começam a aparecer na cidade. A série teve boa audiência e se tornou a segunda série nova mais vista da TV paga, com 9,5 milhões de espectadores entre a telinha e o streaming.