Terremoto no México destrói fachada de hotel em Acapulco que aparece em ‘Chaves’

O terremoto de 7,1 graus na Escala Richter que atingiu o México nesta semana destruiu a fachada do prédio que ficou conhecido por aparecer em episódios especiais do seriado “Chaves”, que no Brasil foram exibidos pelo SBT. A cobertura do Hotel Emporio, onde foram gravadas as icônicas cenas em que os personagens vão passar férias em Acapulco, acabou desabando e danificando os carros que estavam no local. Segundo divulgado pelo Luces del Siglo, os danos que o terremoto causou ao hotel foram consideráveis. Os episódios de “Chaves” em Acapulco foram gravados há mais de 40 anos e, nesse período, o local passou por reformas e deixou de se chamar Continental, entretanto alguns ambientes permanecem iguais.

Além de atingir o famoso hotel, o terremoto causou outros danos em diversas partes do México. Na noite de terça-feira, 7, cerca de 1,6 milhão de pessoas ficaram sem energia elétrica e um homem de 19 anos morreu. O epicentro dos tremores aconteceu a 4 quilômetros das cidades de Los Órganos e San Agustín. Um alerta de tsunami chegou a ser emitido na região de balneário de Acapulco, mas minutos depois foi suspenso. Já na Cidade do México, o sistema de metrô precisou ser paralisado para uma vistoria de segurança. Ainda não se sabe o valor dos danos estruturais causados pelo terremoto aos municípios. O presidente Andrés Manuel fez um pronunciamento na terça-feira, 7, buscando acalmar a população e afirmou que maiores danos foram descartados nas regiões de Guerrero, Morelos, Cidade do México, Oaxaca e Puebla.