Bianca Andrade revela romance com Fred, do Desimpedidos: ‘Casalzão da hora’

Empresária assumiu namoro com youtuber ao compartilhar fotos do casal em passeio de caiaque

Fotos: Reprodução/Instagram Montagem: Jovem Pan Bianca Andrade e Fred já ficaram juntos no Rock in Rio 2017



A youtuber e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa, decidiu assumir o romance que está vivendo com Fred, do canal Desimpedidos. No Instagram, Bianca se declarou para o youtuber na segunda-feira (7) ao compartilhar imagens deles. Na primeira delas, o casal aparece em um caiaque no lago. “Ah Fredolino, eu amei, tá? A gente é mó casalzão da hora, não é de hoje e geral já sabe mesmo, então chega de tentar esconder esse trem que a gente tem, que é muito doido, mas é muito nós”, escreveu.

Em outra imagem, Bianca acrescentou que o romance entre os dois é de longa data. “Não é de hoje esse trem meio doido que a gente tem”, disse ao compartilhar uma foto deles no Rock in Rio 2017. Fred, que na verdade se chama Bruno Carneiro Nunes, apenas postou um stories assistindo ao programa da Boca Rosa, também no YouTube, e com o coração ao lado do nome dela.

Em março desse ano, Bianca terminou o namoro com o cantor Diogo Melim após sua participação no Big Brother Brasil 20. Em um vídeo gravado juntos, o ex-casal apareceu descontraído para falar que decidiram terminar a relação de forma consensual. No BBB, Bianca quase passou do ponto ao flertar com um dos brothers numa festa da casa.