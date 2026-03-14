Timothée Chalamet: curiosidades e chances no Oscar 2026

Tudo sobre a indicação por ‘Marty Supreme’, recordes de carreira e o favoritismo do ator na temporada de premiações

Reprodução/Instagram/tchalamet A pergunta que domina as redes sociais e os fóruns de cinema é: quais são as chances de Timothée Chalamet ganhar o Oscar de Melhor Ator em 2026? A resposta curta é: muito altas.



Em janeiro de 2026, Timothée Chalamet consolidou-se como um dos nomes mais influentes de Hollywood. Após uma temporada de premiações agitada, o ator chega ao Oscar 2026 como um dos grandes favoritos na categoria de Melhor Ator. O motivo de todo o burburinho é sua performance elétrica em Marty Supreme, filme dirigido por Josh Safdie que marca uma nova era em sua filmografia, afastando-o dos papéis de “galã melancólico” e inserindo-o em uma comédia dramática frenética sobre o mundo do tênis de mesa profissional.

Abaixo, analisamos as probabilidades de vitória, os bastidores da produção e fatos curiosos sobre a carreira do astro franco-americano.

Oscar 2026: chances de melhor ator

A pergunta que domina as redes sociais e os fóruns de cinema é: quais são as chances de Timothée Chalamet ganhar o Oscar de Melhor Ator em 2026? A resposta curta é: muito altas.

Pela sua atuação como Marty Mauser em Marty Supreme, Chalamet já conquistou o Golden Globe (Globo de Ouro) de Melhor Ator em Comédia ou Musical no início de janeiro. Historicamente, essa vitória é um forte termômetro para a Academia. Especialistas apontam que a Academia adora quando atores jovens saem de sua zona de conforto, e a transformação física e a energia caótica exigidas pelo papel de um mesatenista profissional contam muitos pontos a seu favor.

Principais concorrentes

Apesar do favoritismo, a disputa não está ganha. Chalamet enfrenta concorrentes de peso na corrida pela estatueta dourada:

Ethan Hawke: Muito elogiado por seu desempenho visceral em Blue Moon .

Michael B. Jordan: Cotado pela crítica por seu papel no thriller Sinners .

Wagner Moura: O ator brasileiro corre por fora, mas com forte buzz da crítica internacional por The Secret Agent (ou projeto similar em destaque na temporada).

Se vencer, Chalamet consagrará uma trajetória meteórica, tendo sido indicado anteriormente por Call Me by Your Name (2018) e A Complete Unknown (2025).

Sobre o filme ‘Marty Supreme’

Diferente das grandes produções de ficção científica como Duna, Marty Supreme é uma produção da A24 que aposta no estilo visual inconfundível dos irmãos Safdie (embora dirigido solo por Josh Safdie).

Sinopse: Ambientado na década de 1950, o filme segue a história fictícia (mas inspirada em fatos reais) de Marty Mauser, um jovem que desafia as convenções do tênis de mesa para se tornar um campeão mundial, enfrentando o submundo das apostas e a elite do esporte.

Elenco de apoio: O filme conta com um elenco eclético que inclui Gwyneth Paltrow (em seu retorno às telas), o rapper Tyler, the Creator e a atriz Odessa A’zion .

Recepção: A crítica destacou a química entre o elenco e a direção de arte, mas o foco principal permaneceu na entrega total de Chalamet ao personagem.

Recordes e trajetória

A indicação ao Oscar 2026 não é apenas mais uma na lista; ela estabelece novos recordes para o ator de 30 anos.

Jovem veterano: Com esta nomeação, Chalamet torna-se o ator mais jovem da história a acumular três indicações ao Oscar de Melhor Ator. Produtor: Além de atuar, ele assina como produtor de Marty Supreme , o que lhe rendeu também uma indicação na categoria de Melhor Filme. Isso repete o feito de Warren Beatty, sendo um dos mais jovens a conseguir a dupla nomeação (Ator e Filme) no mesmo ano.

Sua carreira, iniciada com papéis menores em Interstellar e séries de TV, explodiu mundialmente em 2017. Desde então, ele equilibrou blockbusters de estúdio (Wonka, Duna) com cinema de autor (Bones and All, Lady Bird), uma estratégia que culminou neste auge em 2026.

Curiosidades sobre Timothée Chalamet

Para além das premiações, a personalidade do ator continua a fascinar o público. Aqui estão alguns fatos menos conhecidos:

Fluência em francês: Filho de um editor francês e uma ex-bailarina americana, Timothée é totalmente fluente em francês e passava os verões de sua infância na pequena cidade de Le Chambon-sur-Lignon, na França.

Passado no Rap: Antes da fama, ele tinha um alter ego rapper chamado “Lil Timmy Tim”. Vídeos de suas performances no ensino médio (LaGuardia High School) ainda circulam na internet e viraram memes.

Treinamento intensivo: Para Marty Supreme , o ator treinou tênis de mesa intensivamente por meses, chegando a viajar com uma mesa portátil para praticar nos intervalos de outras filmagens.

Paixão por futebol: Ele é um torcedor declarado do time francês AS Saint-Étienne e do Chelsea FC.

Onde assistir aos principais filmes

Enquanto Marty Supreme é o destaque dos cinemas no primeiro trimestre de 2026 (com previsão de chegada ao streaming no segundo semestre), você pode conferir a filmografia essencial do ator nas plataformas digitais:

Duna: Parte 1 e 2: Disponíveis na Max.

Wonka: Disponível na Max.

Me Chame Pelo Seu Nome: Disponível na Netflix e Prime Video (sujeito a alteração de catálogo).

A Complete Unknown (A cinebiografia de Bob Dylan): Lançado nos cinemas em 2024/2025, já deve estar disponível para aluguel digital (Apple TV+, Amazon Store) ou streaming na Disney+/Star+.

Timothée Chalamet já provou que não é apenas uma moda passageira. Seja vencendo o Oscar 2026 ou não, sua capacidade de transitar entre o drama biográfico, a comédia indie e o épico sci-fi garante seu lugar como o rosto definitivo de sua geração no cinema mundial.