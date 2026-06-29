Toy Story 5 atinge US$ 500 milhões nas bilheterias mundiais e prova que a franquia continua imbatível

A magia de Toy Story continua conquistando gerações. Em poucas semanas em cartaz, Toy Story 5 já ultrapassou a impressionante marca de US$ 500 milhões em bilheteria mundial, consolidando-se como um dos maiores sucessos do ano e mostrando que a franquia da Pixar segue tão relevante quanto há quase 30 anos.

O novo capítulo trouxe de volta personagens queridos como Woody, Buzz Lightyear, Jessie e toda a turma, ao mesmo tempo em que apresentou novos desafios e personagens inéditos. A combinação de nostalgia com uma história voltada para o público atual tem sido um dos principais fatores por trás do excelente desempenho nos cinemas.

Além do sucesso financeiro, o filme também vem recebendo uma recepção positiva do público, especialmente entre famílias e fãs que cresceram acompanhando a saga iniciada em 1995. O resultado reforça a força da marca Toy Story, considerada uma das franquias de animação mais importantes da história do cinema.

A marca de US$ 500 milhões coloca o longa entre as maiores bilheterias de 2026 até o momento, impulsionado por uma forte estreia nos Estados Unidos e por ótimos resultados em mercados internacionais.

Quando o primeiro Toy Story chegou aos cinemas, em 1995, ele revolucionou a indústria ao se tornar o primeiro longa-metragem totalmente produzido em animação computadorizada. Desde então, a série acumulou prêmios, recordes e bilhões de dólares em bilheteria.

Ao longo dos anos, a franquia conquistou o público por equilibrar humor, aventura e histórias emocionantes sobre amizade, crescimento e despedidas. Mesmo após quatro filmes de enorme sucesso, Toy Story 5 mostra que ainda existe espaço para novas histórias no universo criado pela Pixar.

Com o excelente desempenho nas bilheterias, a expectativa é que o longa continue arrecadando nas próximas semanas e ultrapasse marcas ainda mais expressivas, reforçando o legado de uma das animações mais amadas de todos os tempos.