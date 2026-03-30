Traíra? Samira e Juliano brigam e sister pode ter se prejudicado no jogo

O clima esquentou de vez no Big Brother Brasil 26 e, dessa vez, a treta entre Juliano e Samira virou o principal assunto dentro e fora da casa

Reprodução/TVGlobo Samira e Julino se desentenderam no BBB 26



A confusão começou de forma sutil, mas carregada de tensão acumulada. Durante a última semana, Juliano já vinha demonstrando incômodo com algumas atitudes de Samira, principalmente em relação às estratégias de jogo. Em conversas com outros participantes, ele chegou a questionar a lealdade da sister, insinuando que ela estaria “jogando dos dois lados”. Samira, por sua vez, também não escondeu sua desconfiança, comentando que Juliano estaria tentando manipular alianças para se proteger.

O estopim aconteceu após uma dinâmica ao vivo, quando os dois trocaram farpas mais diretas. Juliano acusou Samira de ser incoerente no jogo, de mudar a postura desde que entrou para o top 10 e ganhou o apartamento, enquanto ela rebateu dizendo que ele estava colocando em cheque sua trajetória. O tom subiu, os ânimos explodiram e a discussão virou um verdadeiro barraco, daqueles que o público ama acompanhar.

Mas o que realmente incendiou a situação foi a votação no último paredão. Samira surpreendeu ao votar justamente em Juliano, alguém que, até pouco tempo atrás, fazia parte de sua aliança. A decisão pegou mal dentro da casa e rapidamente virou pauta entre os brothers, que começaram a questionar sua postura.

Aqui fora, a repercussão não foi muito diferente. Nas redes sociais, parte do público passou a rotular Samira como “traíra”, apontando que ela teria quebrado a confiança de Juliano em um momento crucial do jogo. Esse tipo de narrativa costuma ser perigoso no BBB: participantes que ficam marcados como desleais frequentemente enfrentam rejeição crescente.

Por outro lado, há quem defenda que Samira está apenas jogando e jogando bem. Afinal, o BBB é, acima de tudo, um jogo individual, e alianças podem (e muitas vezes devem) ser quebradas para avançar.

Agora, a grande questão é: essa jogada foi estratégica ou um tiro no pé? Se o público comprar a ideia de traição, Samira pode acabar pagando caro nas próximas votações. Mas, se conseguirem enxergar como movimento inteligente, ela pode se consolidar como uma jogadora forte.

Uma coisa é certa: essa briga ainda está longe de acabar e tem tudo para render novos capítulos explosivos dentro da casa mais vigiada do Brasil