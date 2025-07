Chuvas torrenciais causam inundações e deixam dois desaparecidos na Catalunha

Segundo os bombeiros, as duas pessoas podem ter sido arrastados pela cheia do rio Foix, em Cubelles, município de 17 mil habitantes localizado a cerca de 50 km de Barcelona.

Reprodução/C/@UHN_Plus Rua inundada na cidade de Tarragona, região da Catalunha



Duas pessoas estão desaparecidas após fortes chuvas atingirem a região da Catalunha, no nordeste da Espanha, na noite de sábado (12). As tempestades causaram inundações, prejuízos à infraestrutura e interromperam por horas a circulação de trens na região. Segundo os bombeiros, os desaparecidos podem ter sido arrastados pela cheia do rio Foix, em Cubelles, município de 17 mil habitantes localizado a cerca de 50 km de Barcelona. As buscas estão concentradas nas margens e na foz do rio, que deságua no mar Mediterrâneo.

As chuvas intensas provocaram alagamentos em diversos pontos, inclusive em um hospital de Barcelona, que ficou sem energia e precisou suspender a admissão de novos pacientes. No aeroporto da cidade, um avião que seguia para os Estados Unidos teve de retornar após o bico da aeronave ser danificado por granizo.

A companhia ferroviária Renfe suspendeu por várias horas a operação de trens de alta velocidade, regionais e suburbanos em toda a Catalunha. Mais de 70 pessoas receberam atendimento de emergência, sem registro de casos graves. O alerta vermelho decretado por volta das 17h foi suspenso cerca de duas horas depois.

Além da Catalunha, outras regiões do norte e leste da Espanha, como Aragão e a Comunidade Valenciana, também foram afetadas. Em Aragão, o Exército foi acionado para ajudar nos trabalhos de emergência. As chuvas reacendem o alerta para eventos extremos na região. Em outubro do ano passado, um episódio semelhante deixou 227 mortos na Espanha, gerando críticas à resposta das autoridades, especialmente nos governos regionais.

