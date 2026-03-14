Tudo sobre o orçamento e a produção de O Agente Secreto para o Oscar 2026

Com Wagner Moura e direção de Kleber Mendonça Filho, o filme brasileiro fez história ao receber múltiplas indicações e se destaca pelo uso eficiente de seus recursos

Divulgação / O Agente Secreto O Agente Secreto está em quatro categorias principais: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Direção de Elenco (Casting)



O cinema brasileiro vive um momento histórico em 2026 com o sucesso estrondoso de O Agente Secreto. Dirigido por Kleber Mendonça Filho (Bacurau, Aquarius), o longa-metragem não apenas conquistou a crítica internacional no Festival de Cannes, como quebrou barreiras ao ser indicado a quatro categorias no Oscar 2026, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator.

Ambientado na década de 70, o thriller político combina tensão, reconstrução de época impecável e um elenco estelar liderado por Wagner Moura. Abaixo, detalhamos todos os dados sobre o orçamento da produção, a sinopse completa e o caminho da obra até a premiação mais importante do cinema.

A trama de O Agente Secreto

A história se passa em 1977, durante um dos períodos mais sombrios da ditadura militar brasileira. O enredo acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor universitário e especialista em tecnologia na faixa dos 40 anos. Fugindo de um passado marcado pela violência e perseguido por atividades consideradas subversivas em São Paulo, ele decide buscar refúgio em sua cidade natal, Recife.

Marcelo chega à capital pernambucana em plena semana de Carnaval, esperando encontrar paz e reencontrar seu filho. No entanto, ele logo percebe que a cidade não é o esconderijo seguro que imaginava. O protagonista descobre que está sendo vigiado pelos próprios vizinhos e que o clima de repressão e paranoia é onipresente, transformando sua busca por tranquilidade em um suspense claustrofóbico.

Elenco e personagens

A produção reuniu um dos elencos mais fortes do cinema nacional recente, mesclando nomes consagrados internacionalmente com talentos locais recorrentes na filmografia do diretor.

Wagner Moura como Marcelo (o protagonista em fuga);

Maria Fernanda Cândido como Elza;

Gabriel Leone como Bobbi;

Alice Carvalho como Fátima;

Udo Kier (ator alemão frequente em obras de Lars von Trier e Bacurau) como um estrangeiro misterioso;

Isabél Zuaa, Thomás Aquino e Hermila Guedes completam o time principal.

Orçamento e detalhes da produção

Um dos pontos mais pesquisados sobre o filme é o seu custo, especialmente quando comparado aos gigantes de Hollywood que disputam as mesmas estatuetas. O Agente Secreto operou com um orçamento estimado entre R$ 27 milhões e R$ 28 milhões.

Embora seja considerado uma superprodução para os padrões brasileiros, o valor é significativamente menor que o de seus concorrentes diretos no Oscar 2026, tornando-o o filme “mais barato” entre os indicados a Melhor Filme. Para efeito de comparação, produções norte-americanas da mesma categoria costumam ultrapassar a casa dos US$ 100 milhões (mais de R$ 500 milhões).

Como o filme foi financiado

A viabilização do projeto ocorreu através de uma engenharia financeira complexa e híbrida, sem depender exclusivamente de uma única fonte:

Coprodução Internacional: Cerca de R$ 14 milhões vieram de parcerias com a Europa (França, Alemanha e Holanda), através de produtoras como a MK2 Films;

Cerca de R$ 14 milhões vieram de parcerias com a Europa (França, Alemanha e Holanda), através de produtoras como a MK2 Films; Fundo Setorial do Audiovisual (FSA): O investimento público brasileiro, via Ancine, foi de aproximadamente R$ 7,5 milhões;

O investimento público brasileiro, via Ancine, foi de aproximadamente R$ 7,5 milhões; Investimento Privado: O restante do montante foi coberto por investidores nacionais e pela distribuidora Vitrine Filmes.

O orçamento foi utilizado primariamente na reconstrução de época, transformando bairros inteiros do Recife para eliminar traços de modernidade e recriar a atmosfera de 1977, além de custear a complexa logística de filmagem e o elenco de peso.

O caminho até o Oscar 2026

O desempenho de O Agente Secreto na temporada de premiações consolidou o prestígio de Kleber Mendonça Filho. A cerimônia do Oscar, marcada para 15 de março de 2026, conta com a presença do filme em quatro categorias principais, um feito comparável apenas ao sucesso de Cidade de Deus no início dos anos 2000.

As indicações são:

Melhor Filme: A categoria máxima da noite;

A categoria máxima da noite; Melhor Filme Internacional: Representando o Brasil oficial;

Representando o Brasil oficial; Melhor Ator: Wagner Moura, reconhecido por sua performance visceral;

Wagner Moura, reconhecido por sua performance visceral; Melhor Direção de Elenco (Casting): Premiando a seleção dos atores.

Antes do Oscar, o filme já havia construído um currículo vitorioso, saindo do Festival de Cannes com os prêmios de Melhor Diretor e Melhor Ator.

Onde assistir

A estratégia de lançamento do filme priorizou a experiência cinematográfica:

Nos Cinemas: O filme teve sua estreia comercial no Brasil no final de 2025 e, devido às indicações ao Oscar, ganhou um relançamento ampliado em diversas salas do país em janeiro e fevereiro de 2026. A distribuição é da Vitrine Filmes;

Streaming: Após a janela exclusiva dos cinemas, a previsão é que o longa chegue às plataformas digitais. O serviço MUBI detém direitos de distribuição em vários territórios internacionais (exceto Brasil e França), enquanto no Brasil a expectativa recai sobre plataformas como HBO Max (que transmite a cerimônia) ou Globoplay, dada a coprodução local;

Independentemente do resultado final na cerimônia de março, O Agente Secreto já garantiu seu lugar na história como a obra que recolocou o Brasil no centro das atenções da indústria cinematográfica global, provando que a qualidade técnica e narrativa pode superar orçamentos bilionários.