Chadwick Boseman: Turma da Mônica faz homenagem ao ator de ‘Pantera Negra’

Ator da Marvel morreu, aos 43 anos, na última sexta-feira (28)

Reprodução/Twitter Personagens de Maurício de Sousa fizeram referência igual a do herói da Marvel



Os perfis da Turma da Mônica nas redes sociais divulgaram, no sábado (29), uma ilustração em homenagem ao ator Chadwick Boseman, o intérprete do herói Pantera Negra nos cinemas, que morreu na sexta-feira (28). O astro de Hollywood, de 43 anos, fazia tratamento para um câncer de cólon desde 2016 e manteve a doença em segredo para seguir trabalhando normalmente. “Obrigada por tudo. #WakandaForever”, diz a legenda da imagem que traz Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali, Jeremias e Milena fazendo o símbolo-marca do herói da Marvel. Outras homenagens a Boseman incluem, além dos próprios colegas “Vingadores”, a do piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, que conquistou neste domingo a quinta vitória na temporada 2020 da Fórmula 1 e, ao sair do carro, fez a mesma referência para o eterno Pantera Negra.