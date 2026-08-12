Vingadores: Doutor Destino terá pré-venda de ingressos no Brasil em setembro; veja as datas

Os fãs da Marvel já podem começar a preparar o cartão, porque a corrida pelos ingressos de Vingadores: Doutor Destino promete começar bem antes da estreia. Enquanto a venda antecipada já movimenta mercados internacionais, novas informações apontam para um calendário específico para o Brasil.

De acordo com informações confirmadas pelo Omelete, a pré-venda para cinemas brasileiros começa em 15 de setembro, enquanto a venda geral acontecerá dia 28 de setembro.

A estratégia chama atenção porque o novo filme dos Vingadores é um dos acontecimentos cinematográficos mais aguardados de 2026. Nos Estados Unidos, uma primeira leva de ingressos para sessões especiais já foi disponibilizada em julho, inicialmente limitada a salas com o padrão Infinity Vision. A iniciativa está relacionada à disputa por telas premium no período de lançamento, já que Duna: Parte Três também ocupa uma janela importante nos cinemas.

Em Vingadores: Doutor Destino, Robert Downey Jr. retorna ao Universo Cinematográfico da Marvel, mas dessa vez em uma função completamente diferente: o ator interpreta Victor von Doom, o Doutor Destino, principal ameaça da produção.

O filme reúne nomes importantes de diferentes fases do MCU, incluindo Chris Hemsworth como Thor, Chris Evans como Steve Rogers, Paul Rudd como Homem-Formiga, Florence Pugh como Yelena Belova e Tom Hiddleston como Loki. A produção também promove o aguardado encontro dos heróis da Marvel com personagens dos antigos filmes dos X-Men e do Quarteto Fantástico.

Quando estreia Vingadores: Doutor Destino?

No Brasil, o longa está previsto para chegar aos cinemas em 17 de dezembro de 2026, um dia antes da data divulgada para alguns mercados internacionais. A produção será dirigida pelos irmãos Joe e Anthony Russo, responsáveis por Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato.