Walter Salles destaca a relevância de ‘Ainda Estou Aqui’ em tempos de ‘fragilização da democracia’

Ao lado de Fernanda Torres e Selton Mello, cineasta concedeu entrevista coletiva em Los Angeles para falhar da vitória no Oscar

Kevin Winter/Getty Images/AFP Walter Salles recebe o Oscar de Melhor Filme Internacional por "Ainda Estpu Aqui"



Durante uma coletiva de imprensa em Los Angeles, o cineasta Walter Salles compartilhou suas impressões sobre a recepção de seu longa-metragem “Ainda Estou Aqui” nos Estados Unidos. Ele observou que o filme, que arrecadou US$ 5,2 milhões no país e US$ 24,7 milhões no restante do mundo, ressoou com o público em um momento em que a democracia e os direitos humanos enfrentam desafios significativos, especialmente sob a administração de Donald Trump.

“A gente está vivendo um processo de fragilização crescente da democracia, um processo que está se acelerando cada vez mais. O filme se tornou próximo de quem o viu nos Estados Unidos. Isso explica a maneira crescente com que ele foi abraçado nos Estados Unidos”,

Salles enfatizou a relevância de mídias como o cinema e o jornalismo na luta contra a opressão e na promoção de uma diversidade de vozes democráticas. Ele acredita que essas formas de arte são essenciais para enfrentar a crueldade e a desinformação que permeiam a sociedade atual.

A atriz Fernanda Torres, que dá vida à personagem Eunice Paiva, comentou sobre a importância de seu papel como uma maneira de honrar o legado de sua mãe, a renomada atriz Fernanda Montenegro. Ela também abordou a temática da resistência contra regimes autoritários, destacando a relevância do filme nesse contexto.

Fernanda Montenegro, que interpreta a versão mais velha de Eunice, é amplamente reconhecida por sua defesa dos direitos humanos. O ator Selton Mello, que assume o papel de Rubens Paiva, acrescentou que a trajetória do filme se estende além das fronteiras brasileiras e que a indicação ao Oscar representa apenas uma fase do reconhecimento do poder do cinema como ferramenta de transformação social.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA