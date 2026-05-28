Santos rebate exame da CBF e diz que Neymar estará pronto para a Copa

O clube, porém, diz que o departamento médico está alinhado com o cronograma de tratamento definido pela Seleção

JOTA ERRE/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO O Santos também afirma que compartilhou todos os exames com a CBF no dia 18, um dia após a lesão do craque na partida contra o Coritiba



O Santos questionou as informações dadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira (28) sobre o estado físico de Neymar. Mais cedo, o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, indicou que a lesão muscular na panturrilha direita do craque demoraria de duas a três semanas para ser completamente sanada.

O clube manteve sua posição inicial em nota emitida nesta quinta. Segundo o time, o prazo de duas semanas para o retorno do camisa 10, dado pela equipe médica do Peixe, acaba no dia 31, neste domingo. Também disse que as estimativas variam de pessoa para pessoa e “conforme a necessidade da equipe e importância dos jogos.”

O texto ainda diz que o departamento médico do clube está alinhado com o cronograma de tratamento definido pela CBF.

O Santos também afirma que compartilhou todos os exames com a CBF no dia 18, um dia após a lesão do craque na partida contra o Coritiba.

A informação foi contestada durante coletiva da Seleção Canarinho. Uma ressonância magnética “identificou uma lesão muscular de grau dois. Nossa expectativa é que em um prazo de duas ou três semanas esteja liberado”, disse Lamaar no complexo Granja Comary, próximo ao Rio, onde a Seleção iniciou sua concentração para a Copa na quarta-feira (27).

Ele está passando por tratamento intensivo e sua evolução será avaliada diariamente, acrescentou o médico em declaração à imprensa.

A CBF entende que o craque, de 34 anos, desfalcará o Brasil nos amistosos contra o Panamá, no domingo (31), no Rio de Janeiro, e contra o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos, e é improvável que esteja disponível para a estreia da Seleção na Copa do Mundo, no dia 13 de

Veja a nota completa:

“Sobre a questão clínica do atleta Neymar Jr., o Departamento Médico do Santos FC esclarece que:

– Absolutamente todos os exames realizados por Neymar Jr. foram compartilhados com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até o dia 18, data da convocação.

– O prazo de duas semanas é contado a partir do dia 17 e termina neste domingo (31) para que o jogador estivesse apto a voltar às atividades. Lembrando sempre que essas estimativas variam de pessoa para pessoa e conforme a necessidade da equipe e importância dos jogos.

– A equipe de fisioterapia da seleção brasileira é composta também por profissionais do Santos FC que acompanham Neymar Jr. há mais de 10 anos e em todo esse processo de recuperação.

– O departamento médico do clube está alinhado e em concordância com o cronograma de tratamento definido pela equipe médica da CBF.

– Os profissionais do Santos FC conhecem a capacidade de recuperação do atleta e estão confiantes de que Neymar estará pronto para disputar a Copa do Mundo”

*Com informações da AFP