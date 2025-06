Antes de confronto pelo Mundial, Messi diz que Palmeiras é ‘um dos maiores clubes do mundo’

Empatados na liderança do Grupo A do torneio com quatro pontos, Inter Miami e Verdão se enfrentam na segunda-feira (23), às 22h (de Brasília)

Lionel Messi, estrela do Inter Miami, manifestou sua admiração pelo Palmeiras após a vitória de sua equipe sobre o Porto no Mundial de Clubes. O confronto entre o time norte-americano e o Verdão está agendado para segunda-feira, às 22h, e promete ser um desafio significativo para os dois lados. Em suas declarações, o craque argentino reconheceu a força do adversário, afirmando que, apesar de sua equipe ter se sentido inferior no jogo anterior, eles têm suas próprias estratégias.

“Vamos tentar jogar nosso jogo. Será uma partida complicada contra um dos maiores clubes do mundo”, disse o craque, que foi responsável pelo gol da vitória por 2 a 1 contra os portugueses. Atualmente, tanto o Inter Miami quanto o Palmeiras somam quatro pontos no Grupo A do torneio. No entanto, o saldo de gols do Inter é inferior ao do Palmeiras, o que pode influenciar a classificação. Um empate na próxima partida será suficiente para que ambas as equipes avancem para as oitavas de final.

Sergio Busquets, companheiro de Messi no Inter, também fez questão de ressaltar a qualidade do Palmeiras, elogiando o desempenho do time brasileiro em suas partidas anteriores. Ele destacou que o time comandado por Abel Ferreira merecia ter saído vitorioso em seus dois jogos anteriores, o que demonstra o respeito que o time norte-americano tem pelos brasileiros

