Bia Haddad exagera nos erros e perde na sua estreia no WTA 1000 de Madri

Em sua 10º derrota em primeiras rodadas de 2026, a tenista deixou a competição por duplo 6/1 diante da espanhola Jessica Bouzas Maneiro

Reprodução/X/@timebrasil Bia Haddad Maia cai na primeira rodada do WTA 1000 de Madri



A temporada ruim de Beatriz Haddad Maia no circuito mundial ganhou novo capítulo nesta terça-feira (21). A brasileira caiu na estreia do WTA 1000 de Madri, na Espanha, com derrota por duplo 6/1 diante da espanhola Jessica Bouzas Maneiro, somente a 50ª do mundo, após 1h14 de partida.

Agora são 10 derrotas de Bia Haddad em estreias em 2026, e nem mesmo a troca de técnico, agora sob direção de Carlos Martínez Comet, parece ajudá-la a evitar tantos erros e precipitação nas jogadas. A brasileira mais uma vez mostrou muita afobação, sobretudo em pontos fáceis, e escancarou sua dificuldade em atuar em grande nível.

Além de um triunfo em um qualificatório, a representante verde e amarelo havia largado com vitória no WTA 125 de Oeiras, onde era a cabeça de chave 1, mas no qual caiu logo na segunda rodada, com direito a pneu da polonesa Maja Chwaliska, há uma semana. Agora ela foca em Roland Garros.

Bia Haddad não levou sorte no sorteio do WTA 1000 de Madri ao ter logo de cara uma tenista espanhola. Para piorar, Paula Badosa, estrela do país, ainda jogaria em sua mesma quadra, a seguir, o que fez as arquibancadas ficarem lotadas de torcida contra.

Sob pressão, a brasileira até começou agressiva, mas exagerando nos erros na hora de definir diante de uma Bouzas Maneiro firme e cometendo poucas falhas. A brasileira teve oportunidades para fechar seus dois primeiros serviços e acabou permitindo as quebras. No quarto game, por exemplo, saiu de 40 a 0 e não aproveitou. Em desvantagem de 4 a 0, nada pôde fazer para reverter o placar e a espanhola fechou por 6 a 1.

O segundo set começou da mesma forma, com Bouzas Maneiro pressionando e logo abrindo a chance de quebra. Mandou para fora, para alívio de Bia Haddad, que conseguiu fazer 1 a 0 com enorme sacrifício.

O jogo da brasileira, entretanto, não fluía e rapidamente a 50ª do mundo encaminhou o triunfo, quebrando duas vezes seguidas com winners e abrindo 5 a 1. Com novo erro, Bia Haddad perdeu o serviço pela terceira vez na parcial e se despediu com novo 6 a 1 de maneira melancólica.