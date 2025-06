Bia Haddad Maia avança no WTA 500 de Bad Homburg com vitória sobre Ashlyn Krueger

Com essa vitória, a atleta avança para as oitavas de final, onde enfrentará a ucraniana Elina Svitolina, que atualmente está na 14ª posição do ranking mundial

No primeiro set, Bia Haddad Maia teve um desempenho quase perfeito



Bia Haddad Maia iniciou sua participação no WTA 500 de Bad Homburg com uma vitória sobre a americana Ashlyn Krueger, derrotando-a por 2 sets a 0 nesta terça-feira (24). As parciais foram de 6/1 e 6/4, e a partida, que ocorreu na Alemanha, teve duração de 1 hora e 10 minutos.

A tenista brasileira, que ocupa a primeira posição no ranking nacional, demonstrou uma adaptação eficaz à superfície de grama, além de exibir uma confiança renovada, mesmo após algumas derrotas em competições anteriores. Com essa vitória, ela avança para as oitavas de final, onde enfrentará a ucraniana Elina Svitolina, que atualmente está na 14ª posição do ranking mundial.

No primeiro set, Bia Haddad Maia teve um desempenho quase perfeito, conseguindo duas quebras de saque que a colocaram em vantagem. No segundo set, apesar de abrir uma boa vantagem, a brasileira enfrentou uma quebra, mas conseguiu se recuperar e selar a vitória em seu terceiro match point.

Com essa vitória, Bia mostra que está pronta para enfrentar desafios maiores no torneio, buscando avançar ainda mais na competição e consolidar seu lugar entre as melhores jogadoras do mundo. A expectativa agora é alta para o próximo confronto contra Svitolina, que promete ser um jogo emocionante.

