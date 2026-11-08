Britânico Lando Norris vence GP de São Paulo, em Interlagos

Piloto da McLaren conquista o lugar mais alto do pódio no Brasil pelo segundo ano consecutivo

Lando Norris venceu o Grande Prêmio (GP) de São Paulo de Fórmula 1, no circuito de Interlagos, neste domingo (8). Em 2025, o britânico já havia vencido no Brasil. Essa é a 14º vitória da carreira do piloto da McLaren.

O holândes Max Verstappen (Red Bull) ficou com a segunda posição e o francês Isack Hadjar (Red Bull) na terceira colocação. Também em Interlagos, a Mercedes confirmou o título do campeonato de construtores de 2026.

Italiano Kimi Antonelli, em sua primeira corrida como campeão mundial, terminou em quinto e ajudou a Mercedes a somar os pontos que precisava para superar a Ferrari na disputa por equipes da temporada.

Entre os brasileiros, Gabriel Bortoleto (Audi) foi o 16º e o estreante Rafael Câmara (Haas) terminou na 20ª posição.

O britânico fez a pole position do GP de São Paulo com o tempo de 1:27.470 na classificação disputada no sábado (7). Norris superou os dois pilotos da Mercedes, o também britânico George Russell (1:27.674) e o novo campeão mundial, o italiano Kimi Antonelli (1:28.095).