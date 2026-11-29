Corinthians vence o Grêmio por 3 a 1
O Corinthians derrotou o Grêmio por 3 a 1 neste domingo (29), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 37ª rodada do Brasileirão.
O primeiro gol saiu aos 9 minutos do primeiro tempo, com Yuri Alberto, para o Corinthians. Cinco minutos depois, Kaio César ampliou, após assistência de Fabrizio Angileri. Aos 17, Fabián Balbuena marcou contra, a favor do Corinthians. Francis Amuzu diminuiu nos acréscimos do primeiro tempo.
Aos 8 minutos do segundo tempo, Wallace Gomes da Silva Santos foi expulso e deixou o Grêmio com dez.
Com o resultado, o Corinthians chega a 44 pontos. O Grêmio fica com 41 pontos.
O Corinthians finalizou 9 vezes, e o Grêmio, 4. No alvo, foram 4 do Corinthians e 2 do Grêmio. A posse de bola foi do Corinthians, com 67%.
O Corinthians volta a campo na quarta-feira (2/12), contra o Remo. O próximo jogo do Grêmio é na quarta-feira (2/12), contra o Mirassol.
Ficha do jogo
- Placar: Corinthians 3 x 1 Grêmio
- Gols: Yuri Alberto (9', Corinthians); Kaio César (14', Corinthians); Fabián Balbuena (17', Corinthians, contra); Francis Amuzu (45+2', Grêmio)
- Expulsões: Wallace Gomes da Silva Santos (Grêmio)
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)
- Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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