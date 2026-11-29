O Corinthians derrotou o Grêmio por 3 a 1 neste domingo (29), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 37ª rodada do Brasileirão.

O Corinthians derrotou o Grêmio por 3 a 1 neste domingo (29), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 37ª rodada do Brasileirão.

O primeiro gol saiu aos 9 minutos do primeiro tempo, com Yuri Alberto, para o Corinthians. Cinco minutos depois, Kaio César ampliou, após assistência de Fabrizio Angileri. Aos 17, Fabián Balbuena marcou contra, a favor do Corinthians. Francis Amuzu diminuiu nos acréscimos do primeiro tempo.

Aos 8 minutos do segundo tempo, Wallace Gomes da Silva Santos foi expulso e deixou o Grêmio com dez.

Com o resultado, o Corinthians chega a 44 pontos. O Grêmio fica com 41 pontos.

O Corinthians finalizou 9 vezes, e o Grêmio, 4. No alvo, foram 4 do Corinthians e 2 do Grêmio. A posse de bola foi do Corinthians, com 67%.

O Corinthians volta a campo na quarta-feira (2/12), contra o Remo. O próximo jogo do Grêmio é na quarta-feira (2/12), contra o Mirassol.

Ficha do jogo

Placar: Corinthians 3 x 1 Grêmio

Corinthians 3 x 1 Grêmio Gols: Yuri Alberto (9', Corinthians); Kaio César (14', Corinthians); Fabián Balbuena (17', Corinthians, contra); Francis Amuzu (45+2', Grêmio)

Yuri Alberto (9', Corinthians); Kaio César (14', Corinthians); Fabián Balbuena (17', Corinthians, contra); Francis Amuzu (45+2', Grêmio) Expulsões: Wallace Gomes da Silva Santos (Grêmio)

Wallace Gomes da Silva Santos (Grêmio) Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada) Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.