Campeão brasileiro de League of Legends é denunciado por crimes sexuais

Alexandre ‘TitaN’ Lima é investigado por divulgação de pornografia, estupro de vulnerável e importunação sexual

Reprodução/Instagram @titanlol1 Alexandre 'TitaN' Lima foi Campeão Brasileiro de League of Legends em 2024



A 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Paulo recebeu no domingo (8) denúncia de duas mulheres e uma adolescente de 16 anos contra o Campeão Brasileiro de League of Legends Alexandre Lima dos Santos, conhecido como “TitaN”. A informação foi noticiada pela VTV News e confirmada pela Jovem Pan.

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) comunicou que o caso é investigado pela 3ª Delegacia de Defesa da Mulher como divulgação de pornografia, estupro de vulnerável e importunação sexual. O órgão também informou que “diligências estão em andamento” para localizar Alexandre. Leia a íntegra da nota abaixo.

Nesta terça-feira (10), depois de a denúncia ser divulgada, a paiN Gaming comunicou o desligamento do jogador. Por meio de publicação no X (ex-Twitter), a equipe de competição disse que as suas decisões são “pautadas” por “princípios e pela responsabilidade que carregam”.

A paiN Gaming informa o desligamento de Alexandre “TitaN” Lima da organização.Como instituição, pautamos nossas decisões por princípios e pela responsabilidade que carregamos com a nossa história, com a comunidade e com tudo que a paiN representa.— paiN Gaming (@paiNGamingBR) March 10, 2026

A Jovem Pan não localizou o jogador até o fechamento da reportagem. O espaço segue aberto.

Entenda o caso

Após a ex-namorada de Alexandre compartilhar um relato, em janeiro, usuárias nas redes sociais compartilharam supostas condutas criminosas do atleta. Foi a partir desse episódio que as vítimas se uniram para denunciar o jogador.

De acordo com a reportagem do VTV News, a adolescente foi contatada por Alexandre pelo Instagram. O atleta teria perguntado a idade da jovem e se ela “gostaria de fazer tudo no sigilo”. Em outras mensagens, o jogador a chama de “safada”. Ele ainda enviou uma foto na qual aparece só de cueca.

Uma das mulheres denunciou o compartilhamento de um vídeo sexual sem o seu consentimento. Alexandre teria enviado a gravação enquanto mantinha uma conversa íntima com outra pessoa.

A terceira vítima declarou ter sofrido abuso sexual em 2024. Na denúncia, a mulher relatou que o episódio ocorreu em um momento no qual ela estava embriagada. Por meio de mensagens, ela questionou o jogador sobre o que teria acontecido, porque não se lembrava de nada. Alexandre respondeu que a “tocou”.

Em 11 de fevereiro, o jogador se manifestou por meio de publicação no X. Na ocasião, Alexandre afirmou que “traiu e quebrou a confiança das pessoas que estavam ao seu lado”. O atleta também declarou que “teve atitudes que não são corretas”.

Salve, rapa!! Tô aqui pra trocar uma ideia com vocês sobre o que fiz. Não vou fugir nem tentar me justificar: eu traí, quebrei a confiança das pessoas que estavam ao meu lado e decepcionei todos ao meu redor. Isso inclui família, time, amigos e as pessoas que torce por mim. Na…— paiN TitaN (@titanlolOficial) February 11, 2026

Leia a íntegra da nota da SSP-SP

“O caso foi registrado como divulgação de pornografia, estupro de vulnerável e importunação sexual na 1ª DDM — Centro e é investigado pela 3ª DDM, responsável pela área dos fatos. Diligências estão em andamento para localizar o autor e esclarecer o caso. Detalhes serão preservados devido à natureza criminal”.

