Estupro coletivo: réu se entregou com blusa escrita ‘Não me arrependo de nada’

Vitor Hugo Oliveira Simonin, um dos indiciados em caso de estupro coletivo contra adolescente, entregou-se à polícia na quarta-feira (4). Ao se apresentar na 12ª Delegacia de Polícia, em Copacabana, o suspeito chegou ao local vestido com uma blusa, na qual estava escrita a frase: “Regret Nothing” (“Não me arrependo de nada”, em tradução livre).

Depois de imagens da chegada de Simonin à DP serem divulgadas, internautas associaram a frase ao discurso do influenciador Andrew Tate. O empresário se autodenomina misógino. Segundo definição do Oxford Languages, é aquele que nutre ódio ou aversão às mulheres.

Andrew Tate foi campeão de kickboxing quatro vezes. O influenciador ganhou visibilidade em 2016 com participação na versão britânica do reality show Big Brother. Ele foi expulso do programa depois de um vídeo no qual ele aparecia agredindo uma mulher ser divulgado. O empresário detém uma conta no X (ex-Twitter) com 11 milhões de seguidores. Seus perfis em outras plataformas foram banidos por violar políticas contra discurso de ódio. Além disso, ele é réu na Romênia por estupro, tráfico humano e exploração sexual.

Estupro coletivo em Copacabana

Segundo as investigações, uma adolescente de 17 anos foi atraída por um colega da escola (também menor de idade) a um apartamento em Copacabana em 31 de janeiro deste ano. Ao chegar ao local, a jovem percebeu a presença de quatro homens. Ela se recusou a se envolver com eles, mas foi trancada em um quarto.

Nesse local, de acordo com as autoridades, os suspeitos forçaram a adolescente a ter relações sexuais e a submeteram a graves violências física e psicológica. A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou e indiciou cinco pessoas:

Bruno Felipe dos Santos Allegretti , 18 anos;

, 18 anos; João Gabriel Xavier Berthô , 19 anos;

, 19 anos; Mattheus Veríssimo Zoel Martins , 19 anos;

, 19 anos; Vitor Hugo Oliveira Simonin , 18 anos;

, 18 anos; Um adolescente cuja identidade não foi divulgada.

A Justiça expediu mandados de prisão preventiva contra os envolvidos. No sábado (28), a polícia tentou cumprir a ordem judicial, mas não localizou os suspeitos. João Gabriel e Matteus se entregaram na terça-feira (3), enquanto Bruno e Vitor se apresentaram à DP na quarta-feira (4).

A vítima, o adolescente envolvido e Vitor Hugo Oliveira Simonin são estudantes do Colégio Pedro II. Em nota, a instituição de ensino informou que abriu processo administrativo para expulsar os alunos indiciados e acolheu a jovem e sua família.