‘Mulher é sexo frágil’, diz presidente do MDB após cancelar filiação de Dado Dolabella

O presidente do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no Rio de Janeiro, Washington Reis, afirmou nesta segunda-feira (9) que “mulher é sexo frágil” ao comentar o cancelamento da filiação do ator Dado Dolabella ao partido. A declaração foi dada em entrevista ao jornal O Globo.

Ex-prefeito de Duque de Caxias, Reis disse que, independentemente de ser ano eleitoral, o respeito às mulheres deve prevalecer. Ao abordar o tema, ele citou a canção Mulher (Sexo Frágil), de Erasmo Carlos. A letra da música, no entanto, faz justamente uma crítica à ideia de fragilidade feminina ao afirmar: “Dizem que a mulher é o sexo frágil / Mas que mentira absurda!”.

“O respeito ao próximo é obrigatório, especialmente às mulheres. Como diz Erasmo Carlos, mulher é sexo frágil. Temos que cuidar delas com mais amor, carinho e respeito”, declarou.

O presidente do MDB explicou que a decisão de desfazer a filiação de Dolabella ocorreu após a repercussão negativa nas redes sociais. Segundo ele, o partido não tinha conhecimento do histórico de episódios de agressão envolvendo o artista.

Reis explicou que conheceu Dolabella durante o período de filiações partidárias, quando o ator manifestou interesse em disputar uma vaga de deputado federal. “Eu disse que havia vaga. Eu não acompanho esse tipo de questão. O candidato não precisa me prestar contas de processos, quem faz esse controle é a Justiça Eleitoral. Um cara novo, cheio de vontade de fazer política e com nome conhecido na mídia soma bastante”, afirmou.

Apesar da polêmica, Reis disse que o MDB busca ampliar a participação feminina nas chapas eleitorais. “O MDB é um partido democrático. A gente procura trazer cada vez mais mulheres para o partido. Jamais teríamos interesse em estar envolvidos em uma polêmica dessas”, declarou.

Cancelamento da filiação

O MDB cancelou nesta segunda-feira (9) a filiação do ator Dado Dolabella. Ele tinha se filiado ao partido no último dia 3. Segundo o comunicado da sigla, a decisão foi feita em concordância com o ex-prefeito Washington Reis, presidente do diretório estadual fluminense.

Dado tinha anunciado sua pré-candidatura a deputado federal nas eleições deste ano. O texto classificou a saída como “uma vitória de emedebistas”, principalmente das mulheres, que teriam se manifestado contrariamente à entrada do artista no partido.

O artista tem um extenso histórico de violência contra as mulheres. Dolabella reconheceu que agrediu sua ex-namorada Luana Piovani em 2008, em entrevista a Roberto Cabrini, no final do ano passado.

Outros dois casos repercutiram sobre o ator. Em 2025, durante uma confraternização da Dança dos Famosos, ele agrediu o cantor Luan Pereira durante uma crise de ciúmes pela ex-namorada, Wanessa Camargo: “Eu afastei um camarada que estava tentando beijar ela na boca, no meu ponto de vista”.

O mais recente envolve a ex-namorada Marcela Tomaszewski. A separação se tornou pública após a modelo apagar das redes sociais todas as fotos com o ator e publicar um vídeo que mostrava a discussão entre os dois dentro de um carro.

*Com informações do Estadão Conteúdo