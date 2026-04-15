Corinthians x Santa Fé: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Corinthians e Santa Fé se enfrentam pela Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

JAYSON BRAGA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jogador do Corinthians, Yuri Alberto



Corinthians e Santa Fé se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30, na Neo Química Arena, em partida válida pela Libertadores 2026. O confronto acontece pela segunda rodada da fase de grupos da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

O Corinthians chega para a partida embalado após estreia na competição com vitória fora de casa contra o Platense, da Argentina, por 2 a 0, e soma três pontos. O time é o atual primeiro colocado do Grupo E.

Já o Santa Fé aparece empatado com o Peñarol em segundo lugar, e ambos somam 1 ponto. O time colombiano busca sua primeira vitória na competição após empate com o Peñarol.

Onde assistir Corinthians x Santa Fé ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo, ge tv e Paramount +.

O confronto é importante para a sequência dos times na competição, já que ambas as equipes brigam pela primeira posição do Grupo E.