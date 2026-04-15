Corinthians x Santa Fé: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Corinthians e Santa Fé se enfrentam pela Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão
Corinthians e Santa Fé se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30, na Neo Química Arena, em partida válida pela Libertadores 2026. O confronto acontece pela segunda rodada da fase de grupos da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.
O Corinthians chega para a partida embalado após estreia na competição com vitória fora de casa contra o Platense, da Argentina, por 2 a 0, e soma três pontos. O time é o atual primeiro colocado do Grupo E.
Já o Santa Fé aparece empatado com o Peñarol em segundo lugar, e ambos somam 1 ponto. O time colombiano busca sua primeira vitória na competição após empate com o Peñarol.
Onde assistir Corinthians x Santa Fé ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo, ge tv e Paramount +.
O confronto é importante para a sequência dos times na competição, já que ambas as equipes brigam pela primeira posição do Grupo E.
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