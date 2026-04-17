‘Deus, imparável’: imprensa internacional repercute morte de Oscar Schmidt

O medalhista de ouro dos Jogos Pan-Americanos de 1987 tinha 68 anos e é o recordista de jogos pela Seleção Brasileira de basquete

Reprodução/YouTube Pânico Jovem Pan O jornal espanhol El País destaca que Oscar era o segundo maior pontuador da história do basquete



Morreu nesta sexta-feira (17) Oscar Schmidt, o “Mão Santa”, lenda do basquete brasileiro e mundial, aos 68 anos. A informação foi confirmada pela assessoria do ex-atleta. Oscar é amplamente considerado o maior jogador de basquete da história do Brasil e um dos maiores do mundo. A causa da morte não foi divulgada.

A imprensa internacional destacou os grandes feitos da carreira de Oscar. O jornal italiano Gazzetta dello Sport relembrou a trajetória da lenda, mas principalmente pela sua fantástica passagem pelo país pelos clubes Caserta e Pavia. “Oscar se tornou um deus, imparável. Tudo o que ele precisava fazer era levantar os braços e, com aquele arremesso rápido, a bola ia parar no fundo da rede”, disse a publicação.

Já nos EUA, a Associated Press classificou o Mão Santa como um dos atletas mais queridos do Brasil. Já o Washington Post destacou as marcas de Oscar nos Jogos Olímpicos e o impacto em Kobe Bryant, que virou fã do ala quando ele jogava na Itália.

O jornal espanhol El País destaca que Oscar era o segundo maior pontuador da história do basquete, somente atrás de LeBron James, que passou o recorde em 2024.

“Com 49.973 pontos, Schmidt manteve o recorde mundial de pontuação de 2001, quando ultrapassou Kareem Abdul-Jabbar, até 2024, quando LeBron James o quebrou. Ele competiu em cinco Jogos Olímpicos, onde detém o recorde de pontuação com 1.083 pontos”, diz o texto.