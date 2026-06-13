Ancelotti escala Brasil com surpresas nas laterais e no ataque; leia os 11 escolhidos

A Seleção inicia neste sábado (13) mais uma trajetória rumo ao hexa da Copa do Mundo

A Seleção brasileira enfrenta neste sábado (13) o Marrocos na sua estreia da Copa do Mundo 2026. O técnico Carlo Ancelotti surpreendeu com Igor Thiago no ataque e confirmou pouco antes do jogo, que tem início para às 19h, a escalação dos 11 jogadores que vão iniciar na partida.

A escalação do Brasil para o primeiro jogo na Copa será:

Goleiro: Alisson

Alisson Defensores: Roger Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos

Roger Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos Meio-campistas: Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá

Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá Atacantes: Raphinha, Igor Thiago e Vinícius Júnior

Em sua 23ª participação no torneio, a Seleção mistura em seu elenco veteranos e estreantes, assim como tem em seu comando, pela primeira vez na história, – disputando uma Copa do Mundo – um técnico estrangeiro: o italiano Carlo Ancelotti.

O Brasil defende uma invencibilidade de respeito em estreias. A última derrota em um primeiro jogo de Copa foi em 1934, na Itália, para a Espanha, por 3 a 1, no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova. De lá para cá, foram 17 vitórias e três empates. No Mundial passado, no Catar, a seleção verde e amarela venceu a Sérvia por 2 a 0 no Estádio Lusail, com dois gols do atacante Richarlison.

Marrocos, porém, é um adversário dos mais complicados que o Brasil já teve em uma primeira rodada. A seleção marroquina, semifinalista do Mundial do Catar, está em sétimo no ranking da Federação Internacional de Futebol (Fifa), somente uma posição atrás da própria equipe brasileira.

*Com informações da Agência Brasil