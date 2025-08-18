Flamengo lidera o ranking dos maiores patrocínios master do futebol brasileiro; veja lista

São Paulo e Corinthians completam o Top 3 e Palmeiras vem logo atrás

DELMIRO JUNIOR/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Este título simbólico já pertencia ao Flamengo, mesmo antes do acordo com a Pixbet



O Flamengo anunciou nesta segunda-feira (18) a Betano como nova patrocinadora master do clube, após a rescisão com a Pixbet. Oficialmente, os valores não foram revelados, mas o Estadão apurou que a casa de apostas pagará R$ 268,5 milhões por ano ao clube da Gávea. Isso faz com que este seja o maior contrato de patrocínio no futebol brasileiro.

Este título simbólico já pertencia ao Flamengo, mesmo antes do acordo com a Pixbet. Até este mês, o contrato com a casa de apostas rendia R$ 115 milhões anuais aos cofres rubro-negros. Atrasos nos pagamentos e problemas com a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA) fizeram com que o clube decidisse pela não renovação do vínculo.

Depois do Flamengo, São Paulo, com a Superbet (R$ 113 milhões anuais), e Corinthians, com a Esportes da Sorte (R$ 103 milhões anuais), completam o Top 3 no ranking de patrocínios. Palmeiras, com a Sportingbet (R$ 100 milhões anuais), vem logo atrás. No caso do time alviverde, ainda existe a possibilidade de uma receita de R$ 70 milhões adicionais em caso de cumprimento de metas, como títulos conquistados – que faria o clube receber mais do que seus principais rivais.

Os valores anuais de Corinthians e São Paulo equivalem à uma média dos repasses fixos acertado durante o contrato. Em 2024, o clube alvinegro acordou receber um montante de R$ 309 milhões junto à sua patrocinadora, pelos próximos três anos. O mesmo ocorre com o São Paulo após a renovação com a Superbet nesta temporada, até 2030 – quando o clube comemorará seu centenário -, no valor fixo de R$ 678 milhões.

Atlético-MG (H2Bet), Vasco (Betfair), Botafogo (VBet) e Santos (7K) aparecem na sequência, com valores que giram entre R$ 50 milhões e R$ 60 milhões por temporada. No Top 10 do futebol brasileiro, todos os principais acordos são com casas de aposta.

Confira o Top 10 dos maiores patrocínios master do futebol brasileiro

Flamengo (Betano) – R$ 268,5 milhões anuais

São Paulo (Superbet) – R$ 113 milhões

Corinthians (Esportes da Sorte) – R$ 103 milhões

Palmeiras (Sportingbet) – R$ 100 milhões

Atlético-MG (H2bet) – R$ 60 milhões

Vasco (Betfair) – R$ 57,5 milhões

Botafogo (VBet) – R$ 55 milhões

Santos (7K) – R$ 52,5 milhões

Fluminense (Superbet) – R$ 52 milhões

Grêmio e Internacional (Alfa.bet) – R$ 50 milhões

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório