A exclusão da Áustria e o regulamento da Copa do Mundo de 1938

Como a anexação nazista eliminou o Wunderteam do torneio e forçou a Fifa a alterar a tabela da competição na França

Divulgação / Fifa Copa do Mundo de 1938



A Copa do Mundo de 1938, sediada na França, marcou a primeira e única vez na história em que uma seleção classificada desapareceu antes do início do torneio por conta da extinção geopolítica de seu país. A equipe da Áustria havia garantido sua vaga nas eliminatórias, mas foi dissolvida após o Anschluss — a anexação do território austríaco pela Alemanha nazista em 12 de março de 1938. O episódio forçou a federação internacional a aplicar manobras de emergência no regulamento esportivo para lidar com a chave desfalcada e a integração obrigatória de jogadores a um país vizinho.

A ascensão do Wunderteam e o impacto do Anschluss

Na década de 1930, a seleção austríaca era uma das grandes potências globais do futebol. Conhecida como Wunderteam (equipe fantástica) e liderada pelo atacante Matthias Sindelar e pelo técnico Hugo Meisl, a Áustria praticava um sistema tático ofensivo de passes rápidos e muita movimentação. O time havia chegado às semifinais da Copa de 1934 e conquistado a medalha de prata nas Olimpíadas de 1936.

A vaga para o Mundial de 1938 foi confirmada após uma vitória sobre a Letônia nas eliminatórias europeias. No entanto, a invasão militar ordenada por Adolf Hitler transformou a Áustria em uma província do Terceiro Reich. Com a anexação, o governo nazista decretou o fim da federação austríaca de futebol, determinando que seus atletas passassem a representar exclusivamente a Alemanha.

O regulamento da Fifa e as alterações na tabela oficial

A eliminação política de uma federação classificada criou um impasse direto no regulamento da Fifa. O torneio na França era disputado no formato eliminatório direto (“mata-mata”) desde a primeira fase, equivalente às oitavas de final. Com o apagão da vaga austríaca, a entidade adotou as seguintes medidas oficiais:

Convite a substitutos: A Fifa ofereceu a vaga vacante à Inglaterra, mas a associação inglesa declinou o convite, pois na época as federações britânicas ainda davam prioridade aos seus torneios locais em detrimento do Mundial;

Avanço automático (Walkover): A Letônia, que ficou em segundo lugar no grupo eliminatório da Áustria, não foi chamada para herdar a posição;

Readequação da chave: A Suécia, equipe sorteada para enfrentar os austríacos na rodada de abertura, recebeu o benefício de avançar diretamente para as quartas de final sem precisar entrar em campo na primeira fase;

A unificação forçada de elencos e o uniforme do Terceiro Reich

A incorporação da Áustria exigiu mudanças estruturais na composição do time alemão. O técnico da Alemanha, Sepp Herberger, recebeu ordens diretas das autoridades nazistas para criar uma equipe unificada que representasse a “Grande Alemanha”. O regulamento interno da delegação estipulou uma cota mista obrigatória, forçando o treinador a escalar uma proporção igualitária de jogadores alemães e austríacos no time titular.

A estrutura exigia que todos os convocados vestissem a camisa da seleção alemã, estampada com a suástica. Jogadores austríacos que se opusessem à exigência política sofriam pressões severas do regime. O grande astro austríaco, Matthias Sindelar, alegou lesões e usou sua idade avançada (35 anos) como justificativa para se recusar a disputar o torneio pela Alemanha, encerrando definitivamente sua carreira em partidas internacionais para não vestir o uniforme do país invasor.

O fracasso alemão e os campeões do torneio na França

A mistura impositiva de duas escolas de futebol diferentes não funcionou na prática e gerou atritos internos no vestiário. Os dados e recordes daquela edição refletem o fracasso esportivo do projeto de unificação:

A Alemanha unificada foi eliminada logo na primeira fase (oitavas de final) pela Suíça. O confronto inicial terminou empatado em 1 a 1, e os suíços venceram a partida extra de desempate por 4 a 2. Aquela eliminação precoce se tornou o pior desempenho alemão na história das Copas. A seleção da Alemanha só voltaria a cair na primeira fase de um Mundial oitenta anos depois, na Rússia, em 2018. Sem a presença da forte equipe austríaca original, a Copa do Mundo de 1938 foi vencida pela Itália, que derrotou a Noruega nas fases iniciais e superou a Hungria na grande decisão para garantir o bicampeonato mundial.

O apagão da Áustria às vésperas de um campeonato mundial segue como a maior anomalia burocrática e política dos registros oficiais das Copas. Após a Segunda Guerra Mundial, o país recuperou sua independência, sua federação de futebol foi reativada e o regulamento da Fifa passou a prever sanções mais estritas contra a interferência de governos nas operações de suas confederações esportivas, de modo a evitar que cenários de extinção forçada voltassem a ditar a tabela da competição.