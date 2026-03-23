A recusa da seleção soviética em disputar o jogo de volta das eliminatórias para a Copa do Mundo no Estádio Nacional de Santiago gerou o W.O. mais documentado da federação internacional de futebol

Reprodução/YouTube @RolfPorseryd A Seleção do Chile venceu por W.O



A repescagem intercontinental para a Copa do Mundo da Fifa de 1974 foi o mecanismo de definição da última vaga para o torneio mundial sediado na Alemanha Ocidental. O formato determinava um confronto eliminatório direto, em partidas de ida e volta, cruzando uma seleção da Europa (Uefa) com um representante da América do Sul (Conmebol). A história de quando a União Soviética se recusou a jogar as eliminatórias no Chile de Pinochet transformou o que deveria ser um procedimento esportivo padrão no maior caso de intervenção política no calendário oficial do futebol, culminando em um encerramento administrativo do torneio qualificatório.

O calendário de jogos e o impacto do golpe de Estado

O regulamento das eliminatórias daquele ciclo estabeleceu que a União Soviética, nona colocada no chaveamento europeu, enfrentasse a seleção do Chile, vencedora do grupo 3 da zona sul-americana. O cronograma esportivo previa os dois confrontos para o final do ano. A primeira partida foi realizada dentro da normalidade em 26 de setembro de 1973, no Estádio Lênin, em Moscou, e terminou em um empate sem gols.

O cenário para o jogo de volta, agendado para 21 de novembro de 1973 em Santiago, foi modificado fora de campo. Em 11 de setembro daquele ano, as Forças Armadas chilenas desfecharam um golpe de Estado que derrubou o governo de Salvador Allende e colocou o general Augusto Pinochet no poder. Após a instauração do governo militar, a delegação soviética protocolou um pedido formal na Fifa exigindo que a partida fosse realocada para um país neutro. A federação soviética argumentou a ausência de garantias de segurança para seus atletas e citou razões diplomáticas para recusar a viagem ao território chileno.

A regra do abandono de partida no regulamento disciplinar

O código esportivo da Fifa estipula diretrizes rígidas sobre a pontuação, a duração regulamentar dos confrontos e as proibições básicas aplicadas às federações filiadas. As partidas oficiais têm duração obrigatória de 90 minutos, sendo estritamente proibida a recusa de uma equipe em entrar no gramado ou o abandono do jogo sem a autorização da arbitragem. Em resposta ao pleito soviético, a entidade máxima do futebol negou a mudança de sede, mantendo o confronto no Chile sob a justificativa normativa de que questões diplomáticas não poderiam alterar o calendário pré-determinado.

Com a confirmação de que os soviéticos não cruzariam o oceano, a comissão técnica aplicou a penalidade de Walkover (W.O.). Pelas regras de pontuação do futebol, quando uma equipe comete a infração de não se apresentar no horário e local homologados, o tribunal anula o tempo de duração da partida e confere a vitória sumária ao adversário. A federação ausente é penalizada com a derrota sem a contabilização de pontos e a eliminação automática do torneio em disputa.

As exigências de infraestrutura e a vistoria da praça esportiva

Para a realização de qualquer partida internacional, os regulamentos demandam exigências físicas específicas: um gramado nivelado e demarcado, iluminação adequada, vestiários operacionais e acesso seguro ao complexo esportivo. O impasse na repescagem ocorreu porque as instalações físicas do Estádio Nacional haviam perdido sua finalidade esportiva original. Nas semanas seguintes à troca de poder, o local foi convertido pelo Exército em um centro de detenção provisório, abrigando cerca de 7.000 prisioneiros em seus vestiários, corredores e arquibancadas.

Para atestar o cumprimento das normas físicas da modalidade, a Fifa enviou uma comissão de inspetores a Santiago em outubro de 1973. Durante a visita, as autoridades militares transferiram temporariamente os detentos para áreas subterrâneas e esconderam a operação carcerária. O relatório oficial dos inspetores avaliou positivamente a condição da grama e as demarcações do campo, emitindo um laudo de liberação que ignorava completamente o contexto logístico e humano nas entranhas da estrutura.

O registro documental da vitória chilena e a estatística do confronto

A obrigatoriedade de seguir os protocolos esportivos mesmo na ausência do adversário gerou os recordes mais peculiares da história da competição. No dia marcado para a partida, os onze jogadores chilenos e a equipe de arbitragem subiram ao gramado do Estádio Nacional. O árbitro apitou o início do jogo, e os atletas mandantes avançaram tabelando a bola no campo de defesa soviético inteiramente vazio.

O meio-campista Francisco “Chamaco” Valdés empurrou a bola para o fundo da rede desguarnecida, concretizando um gol simbólico que encerrou a partida poucos segundos após o apito inicial. Após a homologação da ata do jogo, a Fifa ajustou as estatísticas oficiais do torneio: aplicou a margem burocrática padrão e documentou a partida final com o placar de 2 a 0 a favor do Chile. Com esse registro, a seleção sul-americana foi declarada a vencedora da repescagem e selou seu passaporte para o Mundial da Alemanha Ocidental.

Dúvidas frequentes

A equipe soviética foi suspensa de outras edições da Copa do Mundo?

A sanção imposta pelos tribunais esportivos restringiu-se ao decreto da derrota no confronto direto e à desclassificação imediata das eliminatórias de 1974. A confederação não sofreu banimentos punitivos futuros e retornou normalmente ao processo qualificatório para a Copa do Mundo de 1978.

O Estádio Nacional do Chile continuou recebendo competições profissionais na época?

Sim. No final de 1973, meses após a vistoria internacional, as autoridades militares esvaziaram o estádio de sua função carcerária. A infraestrutura retomou plenamente o calendário de competições de clubes locais e as partidas da seleção chilena. Hoje, um setor original das arquibancadas permanece isolado e intocado como memorial histórico.

A oficialização burocrática do resultado construiu um dos maiores alicerces da jurisprudência esportiva moderna, evidenciando o pragmatismo das confederações ao manterem seus regimentos intactos sob pressão diplomática. A aplicação rigorosa do W.O. solidificou a exigência de que as federações cumpram a agenda oficial sob o risco absoluto de eliminação, registrando de forma definitiva a separação documental exigida pela federação entre a administração do esporte e as rupturas governamentais ao redor do mundo.