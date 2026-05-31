Ultrassom, laser e tratamento proibido: como recuperar Neymar para a Copa?

À Jovem Pan, o ortopedista e médico do esporte Leandro Shimba explicou que, a depender da extensão da lesão, o jogador pode estar recuperado em alguns dias

Rafael Ribeiro / CBF Neymar na Granja Comary durante concentração para Copa do Mundo



O anúncio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de que a lesão de Neymar é mais grave do que havia sido relatado anteriormente pelo Santos gerou dúvidas sobre se realmente é possível recuperar o atleta a tempo para a competição, que começa no dia 11 de junho — o Brasil estreia no dia 13, contra o Marrocos. Em seu pronunciamento, Rodrigo Lasmar, médico da CBF, informou que o “atleta segue em tratamento e a expectativa é que, no prazo de duas ou três semanas, ele esteja liberado”. Ele acrescentou que, na Granja Comary, tem a possibilidade de avaliar o dia a dia e a evolução do camisa 10.

O médico, entretanto, não deu mais detalhes sobre a situação do jogador. Contudo, à Jovem Pan, o ortopedista e médico do esporte Leandro Shimba explicou que, a depender da extensão da lesão, o jogador pode estar recuperado em alguns dias. “A lesão muscular de grau dois compromete de 5% a 50% da secção transversa da panturrilha. Se ela for mais próxima de 5%, a recuperação é rápida; agora, se for mais próxima de 50%, vai demorar mais, e o prazo pode ser de duas a seis semanas”, explicou.

O especialista também esclarece que a recuperação de uma lesão muscular costuma ser multifatorial e exige pilares que precisam ser seguidos. Alguns dos tratamentos mais comuns que podem ser aplicados para acelerar o processo são:

Laser

Ultrassom

Correntes elétricas

Mobilização

Liberação muscular

Boa alimentação

Sono de qualidade

Shimba também destaca que existe um procedimento que está entre os mais rápidos para a recuperação: o PRP (Plasma Rico em Plaquetas), técnica que utiliza o próprio sangue do paciente para estimular a cicatrização e a regeneração dos tecidos. Entretanto, no Brasil, o Conselho Federal de Medicina (CFM) ainda não liberou esse procedimento para uso rotineiro.

Neymar deve embarcar com a Seleção para os Estados Unidos no dia 1º de junho, onde seguirá com o tratamento até que, no dia 12 de junho (véspera da estreia do Brasil), haja uma confirmação se ele realmente disputará a Copa ou se será substituído.

CBF x Santos

A lesão de Neymar gerou um mal-estar entre a Confederação Brasileira de Futebol e o Santos, porque cada instituição identificou um problema diferente no jogador. O time da Vila Belmiro havia informado que se tratava apenas de um edema e que o camisa 10 estava pronto para disputar a Copa do Mundo. Entretanto, na quinta-feira (28), um dia após o jogador se apresentar na Granja Comary — onde a Seleção Brasileira fica concentrada antes de viajar para os Estados Unidos —, foi identificada uma lesão de grau 2.

Após a divulgação das novas informações sobre o estado de saúde do craque, o Santos emitiu uma nota alegando que a avaliação da CBF está ‘incorreta’ e que, na verdade, o jogador tem apenas um edema. Na nota, o clube declarou: “Absolutamente todos os exames realizados por Neymar Jr. foram compartilhados com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até o dia 18, data da convocação” e que “o prazo de duas semanas é contado a partir do dia 17 e termina neste domingo (31) para que o jogador estivesse apto a voltar às atividades. Lembrando sempre que essas estimativas variam de pessoa para pessoa e conforme a necessidade da equipe e importância dos jogos.”

Segundo Shimba, esse conflito de informações pode estar acontecendo porque o exame padrão para detectar lesão muscular é a ressonância magnética — o que foi realizado com o jogador desde que ele chegou à Granja Comary. O ultrassom não é um exame tão preciso e, no momento agudo da lesão, apresenta dificuldades para a visualização clara do problema.