Como foi a fratura na vértebra de Neymar na Copa do Mundo de 2014 e qual foi o tempo de recuperação

A joelhada do colombiano Camilo Zúñiga interrompeu a Copa do camisa 10; saiba como foi o tratamento e quanto tempo levou a volta por cima.

NILTON FUKUDA / ESTADÃO CONTEÚDO Neymar fraturou a terceira vértebra da lombar na quartas de final da Copa do Mundo de 2014, contra a Colômbia



A fatídica fratura na terceira vértebra lombar de Neymar ocorreu no dia 4 de julho de 2014, durante a vitória do Brasil por 2 a 1 contra a Colômbia, válida pelas quartas de final do Mundial, na Arena Castelão, em Fortaleza. O atacante brasileiro sofreu uma joelhada violenta nas costas desferida pelo lateral colombiano Juan Camilo Zúñiga aos 86 minutos de jogo. O tempo de recuperação de Neymar foi de exatamente 45 dias, período em que ele permaneceu em repouso absoluto e realizou fisioterapia intensiva antes de voltar a atuar oficialmente pelo Barcelona, em agosto daquele mesmo ano.

O choque violento no Castelão que tirou o craque do Mundial

O lance que chocou o país aconteceu na reta final da partida. Após a cobrança de um escanteio na área brasileira, a bola sobrou no meio de campo. Neymar correu para fazer o domínio e proteger a bola, mas foi atropelado por trás por Camilo Zúñiga. O defensor colombiano saltou e acertou as costas do camisa 10 brasileiro diretamente com o joelho. Um estudo biomecânico realizado na época revelou que o impacto sofrido pelo jogador foi equivalente a pular de uma altura de 2,5 metros de joelhos nas costas de uma pessoa.

Com a força do choque, Neymar desabou no gramado chorando intensamente de dor. Os jogadores ao redor perceberam imediatamente que a situação era grave. O lateral-esquerdo Marcelo chegou a relatar que Neymar disse que não conseguia sentir as pernas logo após o impacto. Retirado de campo de maca e sob aplausos apreensivos da torcida, o atacante foi encaminhado às pressas para o Hospital São Carlos, localizado em Fortaleza, onde realizou exames de imagem que confirmaram a gravidade do problema.

O diagnóstico médico sem termos técnicos complicados

Os exames constataram que Neymar sofreu uma fratura no processo transverso da terceira vértebra lombar. Em termos simples, o processo transverso representa duas pequenas “asas” laterais que saem de cada vértebra e servem como ponto de apoio para os músculos e ligamentos da coluna. A pancada forte de Zúñiga quebrou uma dessas estruturas periféricas, o que gerou uma dor extrema e incapacitante no atleta.

Apesar do susto e do choro do jogador, a fratura foi classificada pelos médicos como estável. Isso significa que a lesão não atingiu o canal central da coluna, por onde passa a medula espinhal e os principais nervos do corpo. Por esse motivo, não houve risco de paralisia ou de sequelas motoras permanentes. Mesmo assim, o tratamento exigiu cuidados rigorosos para evitar o agravamento da lesão e permitir que o osso se consolidasse de forma saudável.

A rotina de tratamento e a volta triunfal pelo Barcelona

Por se tratar de uma fratura estável, a equipe médica da seleção brasileira, sob a liderança do médico Rodrigo Lasmar, descartou a necessidade de cirurgia. O tratamento adotado foi totalmente conservador. Neymar precisou fazer uso de uma cinta lombar rígida para imobilizar a região e controlar a dor, além de tomar medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios. O jogador passou as primeiras semanas de sua recuperação deitado, em repouso absoluto, na sua residência no Guarujá, litoral de São Paulo.

Após o período inicial de imobilização total, o atleta viajou para a Espanha no início de agosto para iniciar a transição física e os trabalhos de fisioterapia no centro de treinamentos do Barcelona. O processo de evolução surpreendeu os médicos do clube catalão. Exatos 45 dias após a lesão, no dia 18 de agosto de 2014, Neymar voltou aos gramados de forma triunfal. Ele entrou em campo no amistoso contra o Club León, do México, pelo Troféu Joan Gamper, no Camp Nou. Naquela partida, o brasileiro jogou por 45 minutos, deu uma assistência para Lionel Messi e marcou dois gols na goleada por 6 a 0, provando estar totalmente recuperado do trauma físico.

Perguntas frequentes sobre a lesão de Neymar em 2014

Qual foi a vértebra que o Neymar fraturou na Copa de 2014?

Neymar fraturou a terceira vértebra lombar, conhecida na medicina pela sigla L3. A lesão ocorreu especificamente na parte lateral do osso, chamada de processo transverso, e não no corpo principal da vértebra.

Quem machucou o Neymar na Copa do Mundo de 2014?

O responsável pela jogada que lesionou Neymar foi o lateral-direito colombiano Camilo Zúñiga. O lance aconteceu durante uma disputa de bola aérea no final do segundo tempo das quartas de final.

Neymar precisou passar por cirurgia na coluna?

Não, o atacante não precisou de procedimento cirúrgico. Como a fratura foi considerada estável e não afetou a medula espinhal, os médicos optaram por um tratamento conservador baseado em repouso absoluto e imobilização com cinta lombar.

Quanto tempo Neymar ficou sem jogar depois de quebrar a vértebra?

O jogador ficou exatamente 45 dias longe dos gramados. Ele se lesionou no dia 4 de julho de 2014 e voltou a disputar uma partida no dia 18 de agosto do mesmo ano, defendendo as cores do Barcelona.

A ausência de Neymar na semifinal do Mundial de 2014 desestruturou o planejamento tático do técnico Luiz Felipe Scolari e abalou profundamente o emocional do elenco brasileiro, que acabou sofrendo a histórica derrota por 7 a 1 para a Alemanha. Apesar do desfecho trágico para a seleção brasileira naquele torneio, a rápida e completa recuperação do camisa 10 mostrou a excelente capacidade física do atleta, que retornou em alto nível para fazer uma das temporadas mais vitoriosas de sua carreira na Europa, culminando na conquista da Liga dos Campeões da UEFA no ano seguinte.