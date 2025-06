Alex Telles faz previsão para Botafogo e Palmeiras no Mundial: ‘Jogo histórico’

Jogo está agendado para ocorrer no Lincoln Financial Field, com início previsto para as 13 horas, no horário de Brasília

Alex Telles antecipa um confronto emocionante entre Botafogo e Palmeiras, marcado para este sábado, que faz parte das oitavas de final do Mundial de Clubes. O jogador ressalta a intensa rivalidade existente entre as duas equipes e acredita que o embate será um “duelo histórico” na cidade da Filadélfia. O jogo está agendado para ocorrer no Lincoln Financial Field, com início previsto para as 13 horas, no horário de Brasília. O Botafogo, que já superou o Paris Saint-Germain na fase de grupos, está determinado a conquistar a vitória sobre o Palmeiras. Telles enfatiza a relevância dos últimos encontros entre os clubes, que evidenciaram a qualidade de ambos.

Com a confiança elevada após o desempenho do Botafogo em competições anteriores, Telles acredita que a partida será decidida por pequenos detalhes. O técnico Renato Paiva, por sua vez, enfrentará um desafio, pois não poderá contar com o volante Gregore, que está suspenso. Isso pode levar a alterações na formação da equipe. A expectativa é alta para este confronto, que promete ser um espetáculo de futebol. Os torcedores aguardam ansiosamente para ver como as equipes se comportarão em campo e quais estratégias serão adotadas pelos treinadores.

