Após saída de Guto Ferreira, Ceará anuncia Tiago Nunes como novo técnico

Treinador gaúcho chega com contrato até dezembro de 2022

Reprodução/ Ceara.com.br Tiago Nunes terá sua primeira experiência no Nordeste



Um dia após a saída de Guto Ferreira do comando da equipe, o Ceará anunciou a contratação de Tiago Nunes como novo treinador até dezembro de 2022. Aos 41 anos, o gaúcho estava sem clube desde que deixou o Grêmio em julho. Thiago foi campeão da Copa Sul-Americana (2018) e da Copa do Brasil (2019) quando estava no Athletico-PR, seu melhor trabalho até então. Saiu em 2019 para assumir o Corinthians, mas só passou uma temporada na equipe paulista. Ele levará sua comissão técnica pessoal, mas também contará com a comissão técnica permanente do clube, liderada por Daniel Azambuja. Segundo o Ceará, Thiago já estará a frente dos treinamentos do Vozão durante a semana. Na oitava posição do Brasileirão com 24 pontos, o Ceará enfrenta justamente o Grêmio na próxima rodada, dia 12 de setembro.