Vidal rebate provocação de Richarlison após vitória do Brasil: ‘Conhecem esse palhaço?’

EFE/Claudio Reyes Arturo Vidal durante derrota do Chile para o Brasil nas Eliminatórias



Richarlison, do Everton, acabou sendo vetado pela Premier League (Liga Inglesa) para participar da rodada tripla das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022. O atacante, no entanto, protagonizou uma troca de farpas com Arturo Vidal, após a vitória da seleção brasileira sobre o Chile, na noite da última quinta-feira. Tudo começou quando o Pombo provocou o meio-campista, lembrando de uma publicação do chileno no Instagram com um emoji. Na ocasião, ele reclamava da arbitragem no triunfo da Canarinho nas quartas de final da Copa América. “Nos vemos no Chile”, escreveu o jogador na época.

Após a cutucada, Vidal rebateu na mesma moeda. Em sua conta no Instagram, o chileno publicou uma foto do brasileiro durante os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, mas com o rosto coberto por um desenho de palhaço. “E esse palhaço, quem conhece?”, escreveu na legenda. Na manhã de hoje, Richarlison lançou um meme como tréplica. Na imagem, o famoso diálogo do narrador Galvão Bueno, da Globo, com o repórter Tino Marcos, que deixou a empresa em fevereiro depois de uma trajetória de 35 anos. Veja abaixo.

Após a vitória do Brasil sobre o Chile, Richarlison postou um print antigo de Vidal, para provocar o volante chileno. Vidal rebateu: “Já este palhaço, quem o conhece? 😂” Em seguida, Richarlison respondeu com o meme do “Sentiu!” pic.twitter.com/3mjugnbAFL — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) September 3, 2021

Vidal, apesar de responder o atleta brasileiro, tratou de valorizar a Canarinho após a derrota. “Perdemos para uma seleção cheia de história. Mas isso não acabou! Vamos continuar melhorando, trabalhando juntos e lutando a cada jogo até o fim”, disse o volante, em sua conta no Instagram. Na sétima posição das Eliminatórias, o Chile vive situação complicada e, atualmente, está fora da zona de classificação para a Copa do Mundo. O Brasil, por sua vez, soma sete vitória em sete jogos, mantendo o 100% de aproveitamento na competição.