Arminia Bielefeld x Magdeburg: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Nesta sexta-feira (20), às 14h30 (horário de Brasília), Arminia Bielefeld e Magdeburg se encontram no Schüco-Arena, em Bielefeld, pela 12ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.
O Arminia Bielefeld está em 6º lugar, com 17 pontos. A equipe vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o SV Meppen, pelo Friendlies Clubs. Em cinco jogos recentes, foram quatro vitórias e uma derrota.
O adversário, o Magdeburg, entra em campo como 4º colocado, com 20 pontos. No jogo anterior, o time venceu o FC St. Pauli por 4 a 1, em casa. O desempenho recente soma três vitórias, um empate e uma derrota em cinco partidas.
O retrospecto recente favorece o Arminia Bielefeld, que venceu o último duelo por 2 a 0, em 15/02/2026.
Onde assistir Arminia Bielefeld x Magdeburg ao vivo
Arminia Bielefeld x Magdeburg será transmitido com exclusividade por GOAT (YouTube).
Horário e local de Arminia Bielefeld x Magdeburg
Arminia Bielefeld x Magdeburg começa às 14h30 (horário de Brasília) nesta sexta-feira (20), 20/11/2026, no Schüco-Arena, em Bielefeld.
Escalações de Arminia Bielefeld x Magdeburg
As escalações oficiais de Arminia Bielefeld e Magdeburg costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (12ª rodada)
- Data e horário: 20/11/2026, às 14h30 (de Brasília)
- Local: Schüco-Arena, em Bielefeld
- Arbitragem: Florian Lechner
- Transmissão: GOAT (YouTube)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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