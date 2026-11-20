Veja onde assistir a Arminia Bielefeld x Magdeburg pela 2ª divisão alemã

Nesta sexta-feira (20), às 14h30 (horário de Brasília), Arminia Bielefeld e Magdeburg se encontram no Schüco-Arena, em Bielefeld, pela 12ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.

O Arminia Bielefeld está em 6º lugar, com 17 pontos. A equipe vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o SV Meppen, pelo Friendlies Clubs. Em cinco jogos recentes, foram quatro vitórias e uma derrota.

O adversário, o Magdeburg, entra em campo como 4º colocado, com 20 pontos. No jogo anterior, o time venceu o FC St. Pauli por 4 a 1, em casa. O desempenho recente soma três vitórias, um empate e uma derrota em cinco partidas.

O retrospecto recente favorece o Arminia Bielefeld, que venceu o último duelo por 2 a 0, em 15/02/2026.

Onde assistir Arminia Bielefeld x Magdeburg ao vivo

Arminia Bielefeld x Magdeburg será transmitido com exclusividade por GOAT (YouTube).

Horário e local de Arminia Bielefeld x Magdeburg

Arminia Bielefeld x Magdeburg começa às 14h30 (horário de Brasília) nesta sexta-feira (20), 20/11/2026, no Schüco-Arena, em Bielefeld.

Escalações de Arminia Bielefeld x Magdeburg

As escalações oficiais de Arminia Bielefeld e Magdeburg costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (12ª rodada)

segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (12ª rodada) Data e horário: 20/11/2026, às 14h30 (de Brasília)

20/11/2026, às 14h30 (de Brasília) Local: Schüco-Arena, em Bielefeld

Schüco-Arena, em Bielefeld Arbitragem: Florian Lechner

Florian Lechner Transmissão: GOAT (YouTube)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.