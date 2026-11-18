Quem é Gabi Morais, ex-jogadora do Corinthians que foi presa em operação contra o CV
Ex-jogadora do Corinthians e da seleção brasileira, Gabi Morais, de 32 anos, que se chama Francisca Gabriela Morais da Rocha, foi presa no no bairro Aerolândia, em Fortaleza.
Ela foi detida nesta quarta-feira (18) em uma operação contra o Comando Vermelho (CV) no Ceará. Gabi Morais foi presa durante a Operação Liquidação, deflagrada pela Polícia Civil do Ceará. Os alvos da ação eram investigados pelos crimes de integrar organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. No total, foram cumpridos 28 mandados de prisão nessa operação.
A jogadora entrou no Corinthians pela primeira vez em 2016 (com estreia em 27 de janeiro de 2016) e retornou para sua segunda passagem em 26 de julho de 2022, deixando o time em fevereiro de 2024.
Ela também atuou pela Seleção Brasileira Sub-20 na Copa do Mundo Sub-20 de 2014 e pela Seleção principal em 2017 (com última convocação registrada em 2019).
Ela é filha de João Bosco da Rocha, mais conhecido como João Presinha, suspeito de chefiar o tráfico de drogas nas regiões do Lagamar e do São João do Tauape, em Fortaleza. O irmão de Gabi, João Paulo Carneiro de Morais, conhecido como JP Lagamar, também foi preso na ação.
Natural de Fortaleza, Gabi Morais estava sem clube desde fevereiro, quando deixou o Internacional. À época, o clube informou que a rescisão de contrato com a meio-campista aconteceu de maneira “amigável”. A jogadora estava no clube desde 2024.
*Com informações do Estadão Conteúdo
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