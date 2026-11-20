Partida entre SV Darmstadt 98 e 1. FC Heidenheim é nesta sexta-feira (20), às 14h30, no Merck-Stadion am Böllenfalltor

SV Darmstadt 98 e 1. FC Heidenheim medem forças nesta sexta-feira (20), às 14h30 (horário de Brasília), no Merck-Stadion am Böllenfalltor, em Darmstadt, pela 12ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.

Com 9 pontos, o SV Darmstadt 98 é o 17º colocado da competição, dentro da zona de rebaixamento. Em sua última apresentação, a equipe perdeu para o 1. FC Nürnberg por 2 a 0, fora de casa. Nas últimas cinco partidas, são uma vitória, dois empates e duas derrotas.

Do lado visitante, o 1. FC Heidenheim tem 16 pontos e ocupa o 7º lugar. Na rodada anterior, a equipe empatou com o Hannover 96 em 2 a 2, em casa. O time acumula três empates e duas derrotas nos últimos cinco compromissos.

Da última vez que se enfrentaram, em 28/04/2024, deu 1. FC Heidenheim: 1 a 0, pelo Bundesliga.

Onde assistir SV Darmstadt 98 x 1. FC Heidenheim ao vivo

O jogo também tem transmissão da Jovem Pan, no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.

Horário e local de SV Darmstadt 98 x 1. FC Heidenheim

O jogo está marcado para nesta sexta-feira (20), 20/11/2026, às 14h30 (horário de Brasília), no Merck-Stadion am Böllenfalltor, em Darmstadt.

Escalações de SV Darmstadt 98 x 1. FC Heidenheim

As escalações oficiais de SV Darmstadt 98 e 1. FC Heidenheim costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (12ª rodada)

segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (12ª rodada) Data e horário: 20/11/2026, às 14h30 (de Brasília)

20/11/2026, às 14h30 (de Brasília) Local: Merck-Stadion am Böllenfalltor, em Darmstadt

Merck-Stadion am Böllenfalltor, em Darmstadt Arbitragem: Felix Wagner

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.