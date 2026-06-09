O Brasil é o maior campeão mundial de futebol, mas lidera uma estatística indesejada nas regras da Fifa

Se a sua dúvida é qual seleção tem o maior número de jogadores expulsos na história da Copa do Mundo, a resposta factual é o Brasil. A Seleção Brasileira acumula 11 cartões vermelhos ao longo de todas as 22 edições do torneio disputadas até aqui. O dado estatístico evidencia que o país do futebol arte também ocupa o degrau mais alto do pódio de advertências máximas no palco global.

As penalidades aplicadas aos brasileiros estão diluídas ao longo de quase um século de competições oficiais. O levantamento estatístico contabiliza tanto os cartões vermelhos diretos por faltas quanto as exclusões decorrentes de um segundo amarelo, evidenciando um padrão de confrontos ríspidos no mata-mata.

O histórico da indisciplina brasileira nos gramados

O Brasil sustenta a liderança de forma absolutamente isolada, sendo a única equipe esportiva do planeta a ultrapassar a barreira de uma dezena de punições máximas em Mundiais. A Seleção passou ilesa pelas edições da Rússia e do Catar, mas ergueu esse número expressivo em embates de extrema rivalidade no passado.

As edições de 1938, 1954 e 2010 configuram os momentos de maior tensão brasileira, com dois atletas convidados a sair de campo mais cedo em cada um desses anos. O memorial das advertências clássicas inclui desde a agressão cometida por Leonardo na Copa dos Estados Unidos, em 1994, até as pesadas divididas protagonizadas por Felipe Melo e Kaká na África do Sul.

O ranking completo das seleções com mais punições

O topo do ranking de infrações na história dos eventos organizados pela Fifa é amplamente dominado por países da América do Sul. O ritmo quente das partidas eliminatórias do continente é rotineiramente transportado para as chaves da Copa.

Confira como está configurada a lista das equipes mais advertidas do torneio:

1. Brasil (11 cartões vermelhos)

Esse alto índice não é explicado apenas pela presença nacional em todas as Copas. A equipe tem uma frequência expressiva de infrações gravíssimas e segue mantendo a dianteira solitária no levantamento de exclusões de campo.

2. Argentina (10 cartões vermelhos)

Os atuais tricampeões do esporte dividem o protagonismo da lista com a segunda posição mundial. O futebol argentino registrou seu pico de indisciplina histórica durante a Copa do Mundo da Itália, disputada em 1990, acumulando três baixas disciplinares apenas naquela edição.

3. Uruguai (9 cartões vermelhos)

Respeitado mundialmente pela vigorosa força tática e imposição física, o Uruguai encerra o pódio deste ranking. A seleção vizinha é detentora de outro recorde global notório. O lateral uruguaio José Batista foi mandado para o chuveiro de forma precoce com escassos 56 segundos de bola rolando, contra a Escócia no Mundial de 1986.

O impacto da tecnologia para as próximas gerações

O vigor nas divididas e o rígido balanço da arbitragem transformaram a estrutura tática das comissões que sonham com o próximo título. A modernização do jogo com o VAR erradicou agressões invisíveis aos olhos do árbitro central, diminuindo bruscamente a impunidade nos gramados internacionais.

Na era esportiva atual, os critérios rigorosos de Fair Play determinam mais do que a simples perda de um jogador titular de defesa para a partida subsequente. A quantidade de cartões age hoje como um valioso critério de desempate na fase classificatória. O descontrole na marcação e as atitudes violentas acarretam a eliminação iminente de um elenco quando as chaves terminam espelhadas em pontos e no saldo de gols.

Manter o controle mental é imprescindível, já que estar na dianteira dessa estatística específica da Fifa expõe somente o fragilizado limite emocional de uma federação em um evento assistido por bilhões de espectadores simultâneos.

Dúvidas frequentes sobre expulsões em Mundiais

Qual foi a Copa do Mundo com o maior número de expulsões?

O Mundial sediado na Alemanha, em 2006, sustenta o recorde de indisciplina. A equipe de árbitros exibiu incríveis 28 cartões vermelhos somando todas as partidas da chave principal. O instante de maior confusão ocorreu no embate entre Holanda e Portugal, que entrou para a cultura esportiva por conta de quatro exclusões geradas na mesma partida.