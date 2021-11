Athletico-PR descarta fratura no tornozelo de Renato Kayser após entrada dura de Reinaldo

O centroavante deixou o empate contra o São Paulo chorando de dores após a forte entrada do lateral-esquerdo

José Tramontin/athletico.com.br Renato Kayzer chora de dor no banco de reservas após receber entrada dura de Reinaldo, do São Paulo



O Athletico-PR informou, na manhã desta sexta-feira, 26, que o atacante Renato Kayzer não fraturou o tornozelo esquerdo após a entrada dura de Reinaldo, do São Paulo, ainda no primeiro tempo do jogo disputado no Morumbi, na última quarta-feira – na ocasião, o centroavante chegou a voltar para o confronto, mas precisou deixar a partida chorando por causa das dores. De acordo com o Furacão, o centroavante sofreu uma entorse na região e seguirá um tratamento específico no departamento médico do clube. A expectativa da agremiação paranaense é tentar recuperar o atleta para as finais da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG, marcadas para os dias 12 e 15 de dezembro.

“O atacante Renato Kayzer passou por exames na última quinta-feira (25), em Curitiba, após sofrer falta violenta de Reinaldo na partida diante do São Paulo, no Morumbi. Os exames apontaram uma entorse do tornozelo esquerdo do jogador rubro-negro e descartaram fratura no local. Renato Kayzer seguirá em tratamento no CAT Caju. O retorno aos treinos dependerá da evolução clínica do atleta”, comunicou o Athletico-PR. Vale lembrar que diversos jogadores do time paranaense pediram a expulsão de Reinaldo, que levou um cartão amarelo e acabou sendo substituído no intervalo.