Atletas do Goiás que testaram positivo para Covid-19 pedem ‘sensibilidade’ do público

Rafael Moura, Tadeu e Sandro foram alguns dos atletas que se manifestaram nas redes sociais

Reprodução/Instagram Goiás teve nove jogadores testando positivo para Covid-19



Os jogadores do Goiás utilizaram as redes sociais nesta segunda-feira, 10, para pedir respeito e compreensão depois de o jogo contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, ter sido adiado no último domingo por causa da grande quantidade de atletas contaminados com o novo coronavírus. Ao todo nove atletas testaram positivo e agora permanecem em isolamento no alojamento do clube no estádio da Serrinha, em Goiânia. O porta-voz do grupo nesse momento tem sido o atacante Rafael Moura. No domingo, após o são-paulino Daniel Alves ter classificado em postagem nas redes sociais a situação do adiamento do jogo como “inadmissível”, o próprio atleta deixou um comentário para reforçar que o elenco tem cumprido com as normas de segurança. Nesta segunda-feira, voltou a se manifestar na internet.

“Como sempre fui transparente e para que não dê margem de especulação, comunico a vocês os nomes dos infectados”, escreveu Rafael Moura antes de listar os nomes dos colegas. Além dele próprio estão com a doença Sandro, Tadeu, David Duarte, Lucão do Break, Ratinho, Keko, Jefferson e Gilberto. “Somos testados em um dia e o resultado só sai no dia seguinte. Nesse tempo ‘cego’, temos contato com nossos familiares e colegas de time também”, explicou. Um dos infectados, o goleiro Tadeu foi às redes sociais para desabafar. “Tenho visto inúmeros comentários maldosos e duvidando de nosso profissionalismo e dos cuidados do clube”, escreveu o atleta, que garante ter tomado todos os cuidados necessários evitar o contágio. “Então que as pessoas tenham mais sensibilidade antes de falar besteiras e o mais importante, que todos atletas e seus familiares fiquem bem, porque em breve voltaremos mais fortes”, afirmou.

Se Tadeu e Sandro falaram eu simplesmente aceito e me recolho a minha insignificância pic.twitter.com/vO77dPliDI — Sunset do Verdão • DOM • 16h • YT: Goiás Oficial (@cornetaGEC) August 10, 2020

O volante Sandro, que tem passagem pela seleção brasileira, afirmou que o elenco está incomodado por ter recebido críticas de parte da torcida pelos casos de contaminação. “Não poderia deixar de dizer que não vou admitir que insinuem que faltou profissionalismo da nossa parte. Estamos num campeonato totalmente atípico e que sabíamos que essa situação poderia acontecer. Espero que seja a única vez que um jogo tenha que ser adiado por esse motivo. Peço um pouco mais de sensibilidade e compreensão de todos”, comentou.

O Goiás tem como próximo compromisso o Athletico-PR, em Curitiba, na próxima quarta-feira, 12. Os nove jogadores contaminados não vão jogar e o clube avalia a possibilidade de levar o elenco em um avião fretado para diminuir o risco de que mais jogadores tenham contato com o vírus.

*Com Estadão Conteúdo