Atlético-MG anuncia desligamento de jogador do sub-20 acusado de bater na namorada

Caso aconteceu nesta sexta-feira, dia 10, em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte

Reprodução Atlético-MG anunciou rescisão neste sábado, um dia após o ocorrido



O Atlético-MG anunciou neste sábado, 11, que rescindiu o contrato com o atleta do sub-20, Gabriel Oliveira, de 18 anos, preso na sexta-feira sob acusação de bater na namorada. Em comunicado, o clube repudiou o ato. “O Galo lamenta profundamente o ocorrido e reitera que repudia veementemente qualquer ato de violência contra mulheres”, escreveu. O caso aconteceu na manhã de ontem em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, a mulher teria dito que Gabriel a ameaçou de morte caso contasse sobre a agressão. Ela foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vespasiano. Esse é o segundo caso de violência contra mulher envolvendo jogador de futebol na última semana. O Cuiabá também rescindiu o contrato com o ponta Clayson após lesão corporal contra uma jovem.