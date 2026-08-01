Atlético-MG para na defesa do Juventude e amarga um 0 a 0 em casa nas oitavas da Copa do Brasil

Com a igualdade, a definição do classificado ficou para o duelo de volta, marcado para terça-feira, às 19h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi

Atlético-MG e Juventude deixaram a disputa por vaga nas quartas de final da Copa do Brasil completamente aberta. Na noite deste sábado, as equipes empataram por 0 a 0 na Arena MRV, pelo jogo de ida das oitavas. Apesar do maior volume ofensivo do Galo, o time mineiro encontrou dificuldades para superar a forte marcação dos visitantes, que ainda estiveram perto da vitória ao acertarem o travessão com Alisson Safira.

Com a igualdade, a definição do classificado ficou para o duelo de volta, marcado para terça-feira, às 19h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi. Quem vencer avança às quartas de final. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

O Atlético assumiu o controle da partida desde os primeiros minutos, teve mais posse de bola e passou boa parte do tempo no campo ofensivo. A equipe de Cuca, porém, esbarrou na organização defensiva do Juventude, que fechou os espaços e obrigou o adversário a apostar em finalizações de média distância e cruzamentos.

As melhores oportunidades do Galo na etapa inicial vieram com Dudu e Lodi, mas ambas pararam nas mãos de Jandrei. Quando conseguiu sair para o jogo, o Juventude mostrou eficiência nos contra-ataques e quase levou vantagem antes do intervalo. Nos minutos finais, Alisson Safira acertou um forte chute que explodiu no travessão de Everson. Na resposta imediata, Lodi recebeu livre dentro da área, mas finalizou para fora.

O cenário mudou após o intervalo. O Juventude passou a pressionar mais a saída de bola atleticana e criou boas oportunidades. Logo aos sete minutos, MP apareceu para cabecear com perigo e obrigou Everson a fazer boa defesa. Pouco depois, Safira voltou a assustar ao receber livre na área, mas Lyanco apareceu no momento exato para impedir a finalização.

As alterações promovidas pelos dois treinadores reduziram o ritmo da partida e diminuíram o número de oportunidades claras. Ainda assim, o Atlético teve sua melhor chance nos minutos finais. Igor Gomes cobrou falta com precisão, a bola explodiu na trave de Jandrei e, após um bate-rebate na pequena área, Victor Hugo teve a sobra, mas chutou para fora.

Sem conseguir transformar a superioridade na posse de bola em gols, o Atlético deixou o gramado frustrado diante da torcida.